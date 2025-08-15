U de Chile vs. Audax Italiano: dónde y cómo ver el partido, online y en TV por el Campeonato Nacional 2025 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La fecha 20 del Campeonato Nacional 2025 tendrá este domingo un atractivo choque, con la U de Chile recibiendo al Audax Italiano.

El cuadro azul precisa de ganar para seguir a la caza de Coquimbo Unido, pero con la complicación de no desgastarse demasiado, considerando que el próximo miércoles visitarán a Independiente por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En tanto, el elenco de La Florida tendrá entre sus filas a Eduardo Vargas, que volverá al Estadio Nacional tras su frustrado regreso al elenco universitario laico. Todo mientras apuntan a volver a los triunfos, pues no han ganado en lo que va de la segunda rueda.

Universidad de Chile vs. Audax Italiano, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports Premium.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 16 de agosto