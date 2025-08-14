;

Kodak, la histórica empresa de fotografía, podría decir adiós para siempre: esto es lo que sabe de su complejo momento económico

La compañía arrastra deudas millonarias y esta semana puso en entredicho su capacidad para superar la crisis financiera.

Javier Méndez

Mucho antes de la era de los smartphones y las cámaras digitales, cuando la fotografía aún no era tan masiva, Kodak dominaba la industria como uno de sus protagonistas más importantes.

Con 133 años de historia en la actualidad, la marca estadounidense sigue en pie, aunque parece ser que no vive su mejor momento, económicamente hablando.

En un informe de resultados difundido el lunes, Eastman Kodak señaló que no cuenta con “financiación ni liquidez disponible” para pagar sus deudas. La cifra no es menor, llegando a los US$ 500 millones.

La empresa informó que busca obtener liquidez suspendiendo el pago de su plan de pensiones y aseguró que los aranceles no tendrán un impacto relevante en su negocio, ya que gran parte de sus productos como cámaras, tintas y películas se fabrican dentro de Estados Unidos.

Pese a un panorama económico incierto, su director ejecutivo, Jim Continenza, destacó que la firma continúa avanzando en su estrategia a largo plazo.

Sin embargo, el mercado reaccionó negativamente y las acciones cayeron más de un 7 % en las operaciones previas a la apertura bursátil del martes.

Es importante recordar que en su apogeo Kodak llegó a controlar el 90% del mercado cinematográfico en Estados Unidos. Si bien intentó ponerse a la par de competidores emergentes en la fotografía digital, como Canon y Nikon, nunca terminó de adaptarse.

En el año 2012 se declaró en bancarrota, pero pudo seguir adelante vendiendo patentes fotográficas, recortando personal y apuntando a áreas más rentables del mismo negocio.

