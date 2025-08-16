Tras ser liberado por error: detienen en Colombia a sicario vinculado al homicidio del “Rey de Meiggs”

En un operativo internacional, el Departamento OS9 de Carabineros, en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI) e Interpol de la Policía Nacional de Colombia, logró la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández.

El sujeto, que había huido de Chile, está vinculado al homicidio de conocido comerciante apodado el “Rey de Meiggs”.

Agencia Uno Ampliar

La captura se concretó gracias a las gestiones realizadas por el agregado policial chileno en Colombia, en un procedimiento que continúa en desarrollo.

Alberto Carlos Mejía Hernández está imputado como uno de los autores materiales del asesinato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, ocurrido el 19 de junio de 2025 en Ñuñoa.

Inicialmente, se le identificó con el nombre falso de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, pero tras la revisión de huellas dactilares en Interpol se confirmó su verdadera identidad.

Mejía Hernández aprovechó una liberación irregular de prisión para escapar del país, cruzando hacia Perú tras viajar desde Santiago hasta Arica por pasos no habilitados.

El joven venezolano está vinculado al grupo criminal Tren de Aragua, aunque no se le imputa pertenecer a su cúpula, y su participación en el homicidio se habría dado por encargo, según las investigaciones de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Durante su breve tiempo en prisión preventiva, se produjeron fallas administrativas que permitieron su liberación, generando un escándalo y una orden de captura nacional e internacional bajo su nombre real.