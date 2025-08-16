;

Tras ser liberado por error: detienen en Colombia a sicario vinculado al homicidio del “Rey de Meiggs”

La captura se concretó gracias a las gestiones realizadas por el agregado policial chileno en tierras colombianas.

Nelson Quiroz

Capturas

Capturas

En un operativo internacional, el Departamento OS9 de Carabineros, en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI) e Interpol de la Policía Nacional de Colombia, logró la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández.

El sujeto, que había huido de Chile, está vinculado al homicidio de conocido comerciante apodado el “Rey de Meiggs”.

ADN

Agencia Uno

La captura se concretó gracias a las gestiones realizadas por el agregado policial chileno en Colombia, en un procedimiento que continúa en desarrollo.

Revisa también

ADN

Alberto Carlos Mejía Hernández está imputado como uno de los autores materiales del asesinato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, ocurrido el 19 de junio de 2025 en Ñuñoa.

Inicialmente, se le identificó con el nombre falso de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, pero tras la revisión de huellas dactilares en Interpol se confirmó su verdadera identidad.

Mejía Hernández aprovechó una liberación irregular de prisión para escapar del país, cruzando hacia Perú tras viajar desde Santiago hasta Arica por pasos no habilitados.

El joven venezolano está vinculado al grupo criminal Tren de Aragua, aunque no se le imputa pertenecer a su cúpula, y su participación en el homicidio se habría dado por encargo, según las investigaciones de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Durante su breve tiempo en prisión preventiva, se produjeron fallas administrativas que permitieron su liberación, generando un escándalo y una orden de captura nacional e internacional bajo su nombre real.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad