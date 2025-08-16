El 4-1 que sufrió Colo Colo a manos de la Universidad Católica en el Estadio Monumental hacía presagiar que Jorge Almirón no seguiría en la banca del “Cacique”, y así lo confirmó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

“Buscaremos una propuesta armoniosa para ambas partes, para que tengamos un acuerdo. Vi una disposición por buscar la salida. Él no está en una posición de querer perjudicar a la institución, al contrario, está abierto a que busquemos una salida consensuada”, señaló el mandamás de los albos tras una extensa reunión con el DT y su representante.

“Le quiero dar las gracias a Jorge, porque se abrió a buscar una salida consensuada para poder salir de esta situación tan complicada que estamos viviendo”, agregó.

Respecto a quién será el nuevo entrenador del “Popular” para lo que resta del año, comento que “tenemos algunas líneas trazadas para lo que viene. Primero tenemos que buscar un acuerdo para plantear al directorio. A contar de mañana nos vamos a juntar con el gerente deportivo”.

“Somos todos responsables; achacar toda la responsabilidad a una sola parte es injusto, igual que culpar únicamente a los jugadores o a los dirigentes. Es una secuencia en la que todos tenemos responsabilidad“, sentenció Aníbal Mosa.