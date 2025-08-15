Tabilo debuta en la qualy y Jarry ya tiene rival para el cuadro principal del ATP 250 de Winston-Salem / Agencia Getty

Tras quedar eliminado en segunda ronda del Challenger de Cancún, Alejandro Tabilo tomó la decisión de buscar más ritmo de juego de cara al US Open.

Para ello, el número 2 de Chile se anotó en la qualy del ATP 250 de Winston-Salem.

El sorteo lo emparejó con el norteamericano Kyle Seelig, tenista local sin ranking que ingresó al torneo como alterno.

El debut de Alejandro Tabilo en la ronda previa del torneo sobre cancha dura será este sábado, en el tercer turno del court 2, cerca de las 15:00 horas de Chile.

De avanzar, como debiera ser, “Jano” enfrentará al vencedor del choque entre el invitado Dhakshineswar Suresh, de India (663° ATP), y el local Aidan Mayo (291°).

Winston-Salem ATP 250 Qualifying draw pic.twitter.com/JzTnwUB0NS — Tennis Draws (@DrawsTennis) August 16, 2025

Quien, en cambio, sí tiene presencia asegurada en el cuadro principal de Winston-Salem es Nicolás Jarry, que fue sorteado para estrenarse ante el polaco Kamil Majchrzak, 88 del mundo.

El único antecedente entre ambos data del 2019, cuando el europeo lo eliminó en la primera ronda del US Open tras cinco sets.

De imponerse esta vez Nicolás Jarry, su próximo rival será el séptimo sembrado del cuadro, el portugués Nuno Borges, 38 del mundo.