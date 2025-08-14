;

VIDEOS. Jueves negro para el tenis chileno: Tabilo y Barrios quedan eliminados en el circuito Challenger

El nacido en Toronto no pudo sumar su segunda victoria seguida en el día disputando el torneo de Cancún, mientras que el chillanejo perdió en Barranquilla.

Carlos Madariaga

Jueves negro para el tenis chileno: Tabilo y Barrios quedan eliminados en el circuito Challenger

Jueves negro para el tenis chileno: Tabilo y Barrios quedan eliminados en el circuito Challenger / Agencia Getty

Lo que parecía ser una jornada prometedora terminó siendo un jueves para el olvido en torno a la participación de los tenistas chilenos en el circuito Challenger.

Por una parte, Alejandro Tabilo tenía un día exigente al sumar su segundo partido del día en el Challenger de Cancún al imponerse sobre el italiano Francesco Passaro.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, el 103 del ranking ATP no pudo hacer nada ante el sólido nivel del argentino Thiago Tirante, 135 del planeta.

Tras una hora y media, el trasandino eliminó al nacional del cemento azteca por un claro 6/2 y 6/4.

Tomás Barrios pierde su oportunidad

El chillanejo era el segundo cabeza de serie del Challenger de Barranquilla, pero este viernes no pudo refrendar dicho rol en el cemento cafetalero.

Todo tras verse sorprendido en cuartos de final por el local Johan Rodríguez, 598 del ranking ATP, que llevó al nacional a levantar dos sets points cuando caía 5/4 en el primer set. Sin embargo, el joven de 21 años se lo llevó en el tie break por 7-5.

Luego, luego de varios quiebres entre ambos, el cafetalero terminó consumando el 7/5 con el que eliminó al chileno para meterse en sus primeras semifinales a nivel Challenger.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad