Jueves negro para el tenis chileno: Tabilo y Barrios quedan eliminados en el circuito Challenger / Agencia Getty

Lo que parecía ser una jornada prometedora terminó siendo un jueves para el olvido en torno a la participación de los tenistas chilenos en el circuito Challenger.

Por una parte, Alejandro Tabilo tenía un día exigente al sumar su segundo partido del día en el Challenger de Cancún al imponerse sobre el italiano Francesco Passaro.

Sin embargo, el 103 del ranking ATP no pudo hacer nada ante el sólido nivel del argentino Thiago Tirante, 135 del planeta.

Tras una hora y media, el trasandino eliminó al nacional del cemento azteca por un claro 6/2 y 6/4.

Juega muy bien @TiranteThiago en estas canchas. 6-2, 6-4 su triunfo ante Alejandro Tabilo para meterse en cuartos de final del Challenger de Cancún. pic.twitter.com/ZzTu7kjuW2 — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) August 15, 2025

Tomás Barrios pierde su oportunidad

El chillanejo era el segundo cabeza de serie del Challenger de Barranquilla, pero este viernes no pudo refrendar dicho rol en el cemento cafetalero.

Todo tras verse sorprendido en cuartos de final por el local Johan Rodríguez, 598 del ranking ATP, que llevó al nacional a levantar dos sets points cuando caía 5/4 en el primer set. Sin embargo, el joven de 21 años se lo llevó en el tie break por 7-5.

Luego, luego de varios quiebres entre ambos, el cafetalero terminó consumando el 7/5 con el que eliminó al chileno para meterse en sus primeras semifinales a nivel Challenger.