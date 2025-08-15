;

VIDEOS. Con casi todos los favoritos en carrera: así quedaron las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati

Este viernes se resolvieron los últimos dos clasificados a la ronda de los cuatro mejores.

Carlos Madariaga

La acción no se detiene en el Masters 1000 de Cincinnati, donde la gran mayoría de los candidatos al título se han instalado en semifinales.

Quien es la excepción a la regla es el francés Terrance Atmane, 136 del mundo, que completó la mejor semana de su carrera a este nivel al eliminar por 6/2 y 6/3 al danés Holger Rune, 9 del ranking ATP para meterse entre los cuatro mejores del cuadro.

Su rival en semifinales será nada más y nada menos que el número 1 del mundo, Jannik Sinner, que aplastó por 6/0 y 6/2 al canadiense Félix Auger-Aliassime.

Este viernes se completó el otro lado del cuadro en Ohio. Por una parte, Carlos Alcaraz, 2 del planeta, debió bregar y mucho para despachar al ruso Andrey Rublev.

El hispano completó su decimoquinta victoria seguida en Masters 1000 luego de imponerse por 6/3, 4/6 y 7/5.

Mañana sábado, Carlos Alcaraz animará la que asoma como la semifinal más pareja en Cincinnati.

Esto pues deberá medirse ante el 3 del mundo, el alemán Alexander Zverev, que superó algunas molestias físicas para despachar al local Ben Shelton por un doble 6/2.

Jannik Sinner enfrentará a Terrance Atmane, por la primera semifinal del Masters 1000 de Cincinnati, este sábado 16 de agosto, a contar de las 15:00 horas de Chile. Luego, cerca de las 18:00 horas, se espera el cruce entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev.

