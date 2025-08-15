Brayan Cortés pierde el invicto que acumuló desde su arribo a Peñarol / Leonardo Mainé / El País Uruguay

Brayan Cortés ha debido afrontar una rápida adaptación a Peñarol de Uruguay luego de su historiada salida de Colo Colo.

El portero ya acumula tres partidos con el “Manya” a poco más de una semana de haber llegado a Montevideo.

Hasta hoy viernes, el arquero nacional había logrado mantener su valla invicta, atajando en el 3-0 sobre Nacional por el torneo de Clausura y en la victoria 1-0 ante Racing Club por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Sin embargo, la racha positiva se le acabó a Brayan Cortés, que se mantuvo en el equipo titular de Peñarol para visitar a Boston River por la tercera fecha del campeonato charrúa.

Con un elenco aurinegro más bien alternativo, el iquiqueño no alcanzó a salir a tiempo en un tiro de esquina para evitar el 1-0 de Guillermo López a los 42 minutos y quedó corto en el achique tras un gran pase para la definición de Agustin Albarracin.

Matías Arezo descontó para Peñarol, pero fue insuficiente y Boston River se terminó llevando el triunfo por 2-1.

Ahora, el foco de Brayan Cortés y sus compañeros estará en la visita que harán el martes 19 de agosto a Racing Club en pos de defender la ventaja lograda en Uruguay para meterse en cuartos de final de la Copa Libertadores.