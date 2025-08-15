;

Brayan Cortés pierde el invicto que acumuló desde su arribo a Peñarol

El arquero sumó su tercera titularidad seguida en el “Manya”, pero esta vez no pudo evitar la caída de su arco.

Carlos Madariaga

Brayan Cortés pierde el invicto que acumuló desde su arribo a Peñarol

Brayan Cortés pierde el invicto que acumuló desde su arribo a Peñarol / Leonardo Mainé / El País Uruguay

Brayan Cortés ha debido afrontar una rápida adaptación a Peñarol de Uruguay luego de su historiada salida de Colo Colo.

El portero ya acumula tres partidos con el “Manya” a poco más de una semana de haber llegado a Montevideo.

Revisa también:

ADN

Hasta hoy viernes, el arquero nacional había logrado mantener su valla invicta, atajando en el 3-0 sobre Nacional por el torneo de Clausura y en la victoria 1-0 ante Racing Club por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Sin embargo, la racha positiva se le acabó a Brayan Cortés, que se mantuvo en el equipo titular de Peñarol para visitar a Boston River por la tercera fecha del campeonato charrúa.

Con un elenco aurinegro más bien alternativo, el iquiqueño no alcanzó a salir a tiempo en un tiro de esquina para evitar el 1-0 de Guillermo López a los 42 minutos y quedó corto en el achique tras un gran pase para la definición de Agustin Albarracin.

Matías Arezo descontó para Peñarol, pero fue insuficiente y Boston River se terminó llevando el triunfo por 2-1.

Ahora, el foco de Brayan Cortés y sus compañeros estará en la visita que harán el martes 19 de agosto a Racing Club en pos de defender la ventaja lograda en Uruguay para meterse en cuartos de final de la Copa Libertadores.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad