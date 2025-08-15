;

FOTOS. Su carne se volvió azul neón: el extraño caso de los cerdos de color en California

CDFW llama a evitar el consumo y a reportar hallazgos al laboratorio de salud de vida silvestre.

Mario Vergara

Su carne se volvió azul neón: el extraño caso de los cerdos de color en California

Su carne se volvió azul neón: el extraño caso de los cerdos de color en California / Jason Jones Travel Photography

Autoridades de California emitieron una advertencia tras detectarse carne de color “azul neón” en cerdos salvajes cazados en el condado de Monterey. La investigación preliminar apunta a la exposición de los animales a rodenticidas, productos que en el estado tienen uso restringido desde 2024.

Cazadores reportaron vísceras teñidas de azul intenso en ejemplares abatidos. “No me refiero a un poco de azul, me refiero a un azul neón, un azul arándano”, relató Dan Burton, empresario de control de fauna. La indagatoria local vinculó el cambio de color a cebos para roedores que se comercializan con pigmentos para su identificación, lo que motivó una alerta en todo el condado.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW) advirtió que la carne de animales de caza —cerdos salvajes, ciervos, osos o gansos— puede estar contaminada si hubo exposición a raticidas. El llamado busca prevenir consumo humano y reducir el riesgo para depredadores que se alimentan de presas envenenadas.

Riesgos para fauna y personas

La exposición a rodenticidas afecta a especies no objetivo cuando el veneno se aplica cerca de hábitats de vida silvestre o cuando hay consumo secundario de animales intoxicados. En la zona se han registrado episodios previos de cerdos con tejidos azulados, lo que refuerza la hipótesis de contaminación recurrente.

Revisa también:

ADN

Entre los compuestos usados en agricultura destaca la difacinona, anticoagulante de primera generación que provoca hemorragias internas. Aunque se degrada más rápido que raticidas de segunda generación, puede permanecer activa en tejidos de animales muertos por un tiempo, incluso tras la cocción, con potenciales efectos en depredadores y en humanos que consuman carne contaminada.

ADN

( GlendilTEK/imgur )

ADN

Vice / Mario Vergara

Manejo de plagas y llamados a reporte

Organizaciones conservacionistas han instado a disminuir la dependencia de pesticidas químicos por sus efectos colaterales en aves rapaces, polinizadores y fauna sensible. Como alternativa, el manejo integrado de plagas combina medidas como fomento de depredadores naturales, cercos, trampas y disuasivos, reduciendo la necesidad de tóxicos.

El CDFW pidió reportar cualquier hallazgo de animales con coloraciones anómalas —como tejidos azulados— al Wildlife Health Laboratory, a fin de trazar la exposición y evaluar riesgos en la cadena trófica. La autoridad recordó que el uso de estos productos está regulado y que su aplicación indebida puede derivar en sanciones.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad