Su carne se volvió azul neón: el extraño caso de los cerdos de color en California

Autoridades de California emitieron una advertencia tras detectarse carne de color “azul neón” en cerdos salvajes cazados en el condado de Monterey. La investigación preliminar apunta a la exposición de los animales a rodenticidas, productos que en el estado tienen uso restringido desde 2024.

Cazadores reportaron vísceras teñidas de azul intenso en ejemplares abatidos. “No me refiero a un poco de azul, me refiero a un azul neón, un azul arándano”, relató Dan Burton, empresario de control de fauna. La indagatoria local vinculó el cambio de color a cebos para roedores que se comercializan con pigmentos para su identificación, lo que motivó una alerta en todo el condado.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW) advirtió que la carne de animales de caza —cerdos salvajes, ciervos, osos o gansos— puede estar contaminada si hubo exposición a raticidas. El llamado busca prevenir consumo humano y reducir el riesgo para depredadores que se alimentan de presas envenenadas.

Riesgos para fauna y personas

La exposición a rodenticidas afecta a especies no objetivo cuando el veneno se aplica cerca de hábitats de vida silvestre o cuando hay consumo secundario de animales intoxicados. En la zona se han registrado episodios previos de cerdos con tejidos azulados, lo que refuerza la hipótesis de contaminación recurrente.

Entre los compuestos usados en agricultura destaca la difacinona, anticoagulante de primera generación que provoca hemorragias internas. Aunque se degrada más rápido que raticidas de segunda generación, puede permanecer activa en tejidos de animales muertos por un tiempo, incluso tras la cocción, con potenciales efectos en depredadores y en humanos que consuman carne contaminada.

Manejo de plagas y llamados a reporte

Organizaciones conservacionistas han instado a disminuir la dependencia de pesticidas químicos por sus efectos colaterales en aves rapaces, polinizadores y fauna sensible. Como alternativa, el manejo integrado de plagas combina medidas como fomento de depredadores naturales, cercos, trampas y disuasivos, reduciendo la necesidad de tóxicos.

El CDFW pidió reportar cualquier hallazgo de animales con coloraciones anómalas —como tejidos azulados— al Wildlife Health Laboratory, a fin de trazar la exposición y evaluar riesgos en la cadena trófica. La autoridad recordó que el uso de estos productos está regulado y que su aplicación indebida puede derivar en sanciones.