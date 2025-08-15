En plataformas como Instagram y TikTok, el abogado y magíster en gestión tributaria Iván González ha logrado convertirse en tendencia gracias a sus videos directos sobre deudas y temas financieros.

Su estilo particular, con frases que ya son virales como “¿Podís vivir con eso?”, lo ha transformado en un referente para quienes buscan respuestas sobre créditos, el CAE e incluso consultas personales.

La popularidad del abogado, sin embargo, no ha estado exenta de cuestionamientos. Desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y la Asociación del Retail Financiero surgieron críticas, advirtiendo que los consejos del abogado podrían alentar el no pago y afectar al sistema crediticio.

Ante este escenario, el profesional respondió con claridad: “Yo no le digo a la gente que no pague. Te digo lo que va a pasar si no pagas, te cuento eso que las tarjetas de las tiendas no quieren que sepas. Yo emparejo la cancha”.

“Un Batman con guata, con canas”

En unos de sus videos también aclaró dudas sobre su papel. “¿Tío, se considera abogado del diablo?”, le consultaron. A lo que contestó: “No, pues sobrino, ¿cómo se le ocurre? Si lo que hago yo es decirte qué pasa si tú no pagas las deudas, y yo jamás te voy a decir que no pagues”.

Más adelante, señaló: “Además, ¿en qué vereda estoy yo? ¿En esa vereda en que le ofrecen crédito a los viejitos? No, pues".

“¿En esa vereda en que le dan una tarjeta de crédito a un cabro que recién entró a la universidad, al instituto profesional? ¿Para qué? Para tenerlo acostumbrado a vivir con deudas, y le dan un palo. Saben que ese gallo no va a poder pagar. Pero claro, es para acostumbrarlo para que por siempre sea esclavo del sistema”, complementó.

El abogado agregó: “Yo en esa vereda no estoy. Yo no estoy en esa vereda en la cual a ti te prestan plata y después vay a repactar y quedas debiendo tres o cuatro veces más como en la tarjeta MasterPlot”.

Finalmente, concluyó reafirmando su postura: “No, señor, pues, yo estoy en la otra vereda, en la vereda en la que le ayudo a la gente y le cuento cómo funciona el sistema para que no caigan. Obvio”.

“Mira, si esto fuera Ciudad Gótica, yo sería como el Batman, ¿cachai? Obvio, esa es mi vereda. Claro, un Batman con guata, con canas. Ay... Con los triglicéridos altos”, cerró.