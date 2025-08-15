;

VIDEO. ¿Por qué no sacan un detergente que quite todas las manchas? Físico aclara esta duda de muchos

Lavar la ropa en ocasiones se convierte en un desafío, debido a que hay salpicaduras y marcas en la vestimenta que con nada parecieran salir.

Sebastián Molina, quien en Instagram tiene su espacio llamado Física en un Minuto, aclaró una duda que muchos tienen: explicó por qué los científicos no crean detergentes que efectivamente quiten todas las manchas de la ropa.

El gran problema es que los distintos tipos de manchas que existen son químicamente muy distintas. Por ejemplo, la grasa y los aceites necesitan tensioactivos, moléculas que se unen a la grasa, por un lado, y al agua por el otro para desprenderlo”, indicó.

Luego, mencionó que “las manchas biológicas como sangre o comida necesitan enzimas, proteínas que rompen las moléculas más grandes para hacerlas más pequeñas y solubles. Y la suciedad mineral como polvo o barro necesita agentes secuestrantes, que se encargan de evitar que los minerales se adhieran a la tela”.

Tras ello, planteó: “¿Y por qué no simplemente colocamos todo esto en un mismo detergente? Esto se debe a tres motivos. Algunas enzimas dejan de funcionar si el pH o la temperatura cambia demasiado. Además, ciertos tensioactivos pueden inactivar a las enzimas”.

Por último, planteó que “los ingredientes más potentes para manchas difíciles suelen ser contaminantes o corrosivos, y su uso está limitado por ley”.

“Por eso los detergentes están diseñados en equilibrio, para no dañar la ropa, la lavadora ni el medio ambiente. Así que no es que los científicos no quieran crear un detergente bueno, el problema es que químicamente no es posible”, concluyó.

