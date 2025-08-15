“Compañero, vo soy pulento”: gesto solidario de camionero con bombero de gasolinera se vuelve viral

Un registro compartido en TikTok por el usuario @qrzplayero se ha transformado en tendencia tras mostrar un gesto de honestidad hacia un bombero de una gasolinera.

El protagonista relató cómo olvidó pagar después de cargar combustible y decidió regresar para saldar la deuda.

“Cabros, dejé el camión allá entero lejos, porque se me olvidó pagarle la... Se me olvidó pagarle al bombero hueón. Y me fui sin pagar hueón”, explicó en el video.

Más adelante, agregó: “Así que me voy devolviendo para ir a pagarle po hueón. Si no le van a descontar la plata a él po. Oh, la media vendida. Si el loco ni se acordó tampoco. Nos pusimos a conversar”.

En su relato continuó señalando: “‘Ya’ dije yo, ‘ahí nos vimos, chao’. ‘Chao’, me dijo,. Y me fui sin pagar”. Poco después, al acercarse a la bencinera, expresó: “Estoy llegando, estoy llegando. ¡Hermano!”, mientras que el trabajador, que antes se lamentaba diciendo “puta la hueá”, reaccionó con un emotivo: “Ah, hermano, te amo, te adoro”.

Al encontrarse nuevamente, el camionero comentó: “Hermano, vengo corriendo de la chucha”, a lo que el bombero respondió: “Te adoro hermano, te amo. Hermano, ya tenía 40 lucas pendientes, ya iban a ser 60”.

Finalmente, el conductor recordó el momento en que notó su error: “Me acordé allá donde los pacos, hermano. Dije ‘no le pagué’”. El trabajador cerró agradecido: “Hermano, la pulenta... Compañero, ven acá, vo soy pulento”.

El clip rápidamente acumuló cientos de miles de “me gusta” y mensajes de apoyo. Entre los comentarios más destacados se leen frases como: “esa educación viene de casa”, “el que es bueno, es bueno” y “la honradez no tiene precio, felicidades por tu gesto”.