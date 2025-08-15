VIDEO. “Compañero, vo soy pulento”: gesto solidario de camionero con bombero de gasolinera se vuelve viral
El video rápidamente alcanzó los cientos de miles de “me gusta” en la red social, donde surgieron comentarios como “esa educación viene de casa” y “el que es bueno, es bueno”.
Un registro compartido en TikTok por el usuario @qrzplayero se ha transformado en tendencia tras mostrar un gesto de honestidad hacia un bombero de una gasolinera.
El protagonista relató cómo olvidó pagar después de cargar combustible y decidió regresar para saldar la deuda.
“Cabros, dejé el camión allá entero lejos, porque se me olvidó pagarle la... Se me olvidó pagarle al bombero hueón. Y me fui sin pagar hueón”, explicó en el video.
Más adelante, agregó: “Así que me voy devolviendo para ir a pagarle po hueón. Si no le van a descontar la plata a él po. Oh, la media vendida. Si el loco ni se acordó tampoco. Nos pusimos a conversar”.
En su relato continuó señalando: “‘Ya’ dije yo, ‘ahí nos vimos, chao’. ‘Chao’, me dijo,. Y me fui sin pagar”. Poco después, al acercarse a la bencinera, expresó: “Estoy llegando, estoy llegando. ¡Hermano!”, mientras que el trabajador, que antes se lamentaba diciendo “puta la hueá”, reaccionó con un emotivo: “Ah, hermano, te amo, te adoro”.
Al encontrarse nuevamente, el camionero comentó: “Hermano, vengo corriendo de la chucha”, a lo que el bombero respondió: “Te adoro hermano, te amo. Hermano, ya tenía 40 lucas pendientes, ya iban a ser 60”.
Finalmente, el conductor recordó el momento en que notó su error: “Me acordé allá donde los pacos, hermano. Dije ‘no le pagué’”. El trabajador cerró agradecido: “Hermano, la pulenta... Compañero, ven acá, vo soy pulento”.
El clip rápidamente acumuló cientos de miles de “me gusta” y mensajes de apoyo. Entre los comentarios más destacados se leen frases como: “esa educación viene de casa”, “el que es bueno, es bueno” y “la honradez no tiene precio, felicidades por tu gesto”.