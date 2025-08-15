;

Iba a una persecución policial: qué se sabe sobre la muerte del sargento de Carabineros Ricardo Belmar en Talca

El uniformado era casado y padre de tres hijos, además, formaba parte del escalafón de Orden y Seguridad.

Cristóbal Álvarez

El sargento segundo de Carabineros Ricardo Belmar perdió la vida en un accidente de tránsito mientras se dirigía a un procedimiento policial en Talca, Región del Maule. Por el hecho, la institución decretó tres días de duelo institucional.

Según la información preliminar, Belmar viajaba en su motocicleta institucional para colaborar en la persecución de un delincuente sorprendido robando.

En el camino, por causas que son investigadas por el Ministerio Público, chocó contra un árbol en la intersección de 11 Oriente con 4 Sur. Fue trasladado por el SAMU al Hospital de Talca, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, anunció el duelo institucional y el Presidente Gabriel Boric expresó sus condolencias a la familia y a la institución. Casado y padre de tres hijos, Belmar formaba parte del escalafón de Orden y Seguridad y había servido más de 18 años en la institución.

Oriundo de Valparaíso, ingresó a Carabineros el 2 de enero de 2007 en la Escuela de Formación “Grupo Ovalle”. Durante su trayectoria, prestó servicio en la 1ª Comisaría de Chañaral, la 4ª Comisaría Cancha Rayada y, desde mayo de 2020, en la 3ª Comisaría Talca (U).

La familia de Carabineros extiende sus más sentidas condolencias a sus seres queridos, reiterando el compromiso de acompañarlos en estos difíciles momentos y de mantener vivo el legado de servicio que deja el sargento 2do. Ricardo Stefan Belmar Belmar, quien ofrendó su vida en cumplimiento del deber”, concluyó la institución.

