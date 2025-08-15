Gendarmería confirma que reubicará a jefes de la cárcel de Valparaíso tras fuga de reos de alta peligrosidad

Santiago

Gendarmería informó este viernes la reubicación de tres altos mandos de la cárcel de Valparaíso, luego de la fuga de tres reos de alta peligrosidad ocurrida durante la madrugada.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, explicó que se detectaron fallas en la segmentación, control de elementos y vigilancia, que habrían facilitado la evasión.

“Aquí hay una serie de eslabones previos que fallaron. El quiebre de los barrotes no es inmediato y requiere una revisión constante que no se hizo” , afirmó.

El director nacional (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, precisó que fueron notificados el jefe del establecimiento (coronel), el jefe operativo (teniente coronel) y el jefe del sector de origen de la fuga (mayor), quienes serán removidos de sus cargos actuales, sin perjuicio del sumario administrativo en curso.

La fuga ocurrió cerca de las 02:30 horas, cuando los internos utilizaron una cuerda metálica desde el techo del módulo 105 para deslizarse hacia un vehículo que los esperaba fuera del penal.

Los reos son Juan Israel González Quezada, condenado por el asesinato del suboficial mayor David Florido; Jairo Adonis González Miranda, sentenciado por el homicidio de la fotógrafa Albertina Martínez Burgos; y Claudio Alexander Fornes Vicuña, imputado por robo con homicidio y condenado por tráfico de drogas.