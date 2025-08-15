Con un cable y un auto con encargo de robo: esto es lo que se sabe de la fuga de los tres reos en Valparaíso

Santiago

Durante la madrugada de este viernes 15 de agosto, tres internos del módulo 105 del Complejo Penitenciario de Valparaíso se fugaron utilizando un método tan arriesgado como planificado: un cable anclado al techo del recinto y un vehículo que los esperaba en el exterior.

Según informó el fiscal Mauricio Díaz, del Turno Regional de Instrucción y Flagrancia, el hecho quedó al descubierto cerca de las 02:30 horas, cuando un funcionario en el puesto de vigilancia número 4 recibió por radio un aviso de que varios internos estaban saltando el muro perimetral. De inmediato, personal de Gendarmería acudió al lugar y dio aviso al centro de control de cámaras para activar las alarmas de seguridad.

Tras reforzar la zona y realizar un conteo, se confirmó que tres reos de nacionalidad chilena habían escapado. La investigación determinó que utilizaron una cuerda fijada desde el techo del módulo hacia el exterior, descendiendo hasta un automóvil Hyundai Accent estacionado frente al recinto.

El vehículo, que mantenía encargo por robo, fue incautado por Carabineros, quienes trabajan en la recolección de evidencia biológica y otros elementos que permitan identificar a quienes ayudaron desde fuera.

“Se dispusieron diligencias a cargo del personal CIP de Carabineros, con el objetivo de recapturar a estos sujetos lo antes posible”, señaló Díaz. También se tomó declaración a funcionarios de Gendarmería y personal policial que participó en el operativo.

El cable acerado hallado atado desde la techumbre del módulo hasta el chasis del automóvil habría sido clave para concretar la fuga. Las autoridades mantienen las alertas activas para dar con el paradero de los prófugos.