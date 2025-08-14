;

De Chile a Hong Kong: firman nuevo acuerdo de vuelos directos sin restricciones geográficas o de capacidad

La resolución permitirá eliminar restricciones a las aerolíneas locales.

María Jesús Núñez

Gobierno de Chile

Gobierno de Chile

El 14 de agosto, el Gobierno de Chile y la Región Administrativa Especial de Hong Kong firmaron un acuerdo para permitir la apertura total de frecuencias de tercera y cuarta libertad. Esto quiere decir, la realización de vuelos directos entre ambos territorios.

Sobre esto, el ministro Juan Carlos Muñoz manifestó que “con este convenio, Chile sigue sumando instrumentos regulatorios a los que tiene con más de 80 Estados y economías de todos los continentes”.

Se definió el texto de un futuro tratado bilateral de servicios aéreos. Para su funcionamiento, se suscribió un Memorándum de Entendimiento que aplica de forma inmediata las medidas establecidas en la concesión de operación de vuelos de Chile y Hong Kong.

El secretario general de la Junta Aeronáutica Civil, Martín Mackenna, comenta que “este acuerdo permite potenciar el turismo, abrir oportunidades de generar negocios y democratizar aún más el transporte aéreo”.

¿Qué condiciones tiene este acuerdo?

  • La apertura total de frecuencias de tercera y cuarta libertad (sin restricciones geográficas o de capacidad).
  • Derechos de quinta libertad (vuelos entre países distintos del de la línea aérea, pero con origen en el país de ésta) hasta un total de 28 frecuencias semanales.
  • Libertad de las aerolíneas para establecer sus tarifas.

El comunicado oficial menciona que este acuerdo sea una herramienta para la expansión del comercio, cultura y operaciones de carga.

