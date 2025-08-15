Durante la jornada de este viernes, se dio inicio a la primera fecha de La Liga de España 25/26.

En el primer partido de la temporada, el Rayo Vallecano amargó a domicilio al Girona, que contó con una desafortunada actuación de su arquero titular, Paulo Gazzaniga.

A los 18 minutos del primer tiempo, el guardameta recibió un sencillo pase de su central y, en su deseo de jugar de primera, dejó corto el balón para que Jorge de Frutos definiera con la portería a merced.

¡BLOOPER TOTAL DE GAZZANIGA Y GOL DE RAYO VALLECANO! 🫣



⚽ El arquero de Girona quiso salir jugando desde abajo, no le dio bien a la pelota y se la regaló a De Frutos para el 1-0.

Luego, a segundos de que ambos equipos se fueran al descanso, recibió otra entrega atrás por parte de sus defensores y, en un intento de eludir a quien lo presionaba, terminó perdiendo el balón y cometiendo penal, lo que le supuso la tarjeta roja.

AY, GAZZANIGA... 🙃



❌ NUEVO BLOOPER del arquero argentino: perdió la pelota con de Frutos, cometió penal y vio la roja.

Desde los 12 pasos, Isi Palazón transformó el cobro en gol, lo que ya era el 3-0 a favor del Rayo Vallecano. Más adelante, Joel Roca (57′) descontó para el Girona.