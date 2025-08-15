;

VIDEOS. Doble blooper en el arranque de La Liga de España: la desafortunada secuencia del arquero argentino del Girona

El guardameta regaló un gol, cometió un penal y se fue expulsado en el primer tiempo.

Durante la jornada de este viernes, se dio inicio a la primera fecha de La Liga de España 25/26.

En el primer partido de la temporada, el Rayo Vallecano amargó a domicilio al Girona, que contó con una desafortunada actuación de su arquero titular, Paulo Gazzaniga.

A los 18 minutos del primer tiempo, el guardameta recibió un sencillo pase de su central y, en su deseo de jugar de primera, dejó corto el balón para que Jorge de Frutos definiera con la portería a merced.

Luego, a segundos de que ambos equipos se fueran al descanso, recibió otra entrega atrás por parte de sus defensores y, en un intento de eludir a quien lo presionaba, terminó perdiendo el balón y cometiendo penal, lo que le supuso la tarjeta roja.

Desde los 12 pasos, Isi Palazón transformó el cobro en gol, lo que ya era el 3-0 a favor del Rayo Vallecano. Más adelante, Joel Roca (57′) descontó para el Girona.

