Prófugos en Valparaíso: quiénes son los reos que se fugaron en la madrugada del 15 de agosto

En la madrugada de este viernes, tres internos lograron escapar del módulo 105 del recinto, entre ellos condenados por homicidio y robo con homicidio.

Verónica Villalobos

Santiago

En la madrugada de este viernes 15 de agosto, Gendarmería informó la fuga de tres internos desde la cárcel de Valparaíso.

El escape se produjo alrededor de las 02:30 horas, cuando los reos utilizaron una cuerda adosada al techo del módulo 105 para salir del recinto.

A pesar del rápido actuar del personal, los tres sujetos concretaron la fuga y hasta el momento siguen siendo buscados.

Quiénes son los prófugos

Los prófugos fueron identificados como Juan Israel González Quezada, Jairo Adonis González Miranda y Claudio Alexander Fornes Vicuña.

Juan Israel González Quezada fue condenado a pena perpetua calificada por el asesinato del suboficial mayor David Florido, ocurrido el 10 de junio de 2022 en Pedro Aguirre Cerda.

ADN

Durante un procedimiento policial en una barbería, González Quezada disparó contra los uniformados, provocando la muerte de Florido. Fue detenido una semana después y condenado en abril de 2025.

Jairo Adonis González Miranda cumple pena perpetua por robo con homicidio desde julio de 2019. Fue condenado por asesinar a la fotógrafa Albertina Mariana Martínez Burgos en su departamento en Santiago, tras golpearla y mantenerla inmovilizada antes de sustraer sus pertenencias.

ADN

El tercer prófugo, Claudio Alexander Fornes Vicuña, estaba imputado por robo con homicidio y condenado por tráfico ilícito de drogas, aunque los detalles de su causa no fueron precisados por las autoridades.

ADN

Gendarmería y Carabineros mantienen un operativo especial para dar con el paradero de los tres internos y garantizar su recaptura.

