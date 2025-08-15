;

Presidente Boric lamenta fallecimiento de sargento en Talca

El sargento segundo Ricardo Belmar Belmar murió en un accidente de tránsito mientras se dirigía a un procedimiento policial en la ciudad del Maule.

Verónica Villalobos

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

Santiago

El Presidente Gabriel Boric expresó sus condolencias por la muerte del sargento segundo Ricardo Belmar Belmar, quien falleció en un accidente de tránsito mientras se dirigía a un procedimiento policial en Talca, Región del Maule.

Revisa también

ADN

“Mis más sentidas condolencias a la familia, seres queridos y compañeros de trabajo del sargento 2do, Ricardo Belmar Belmar, fallecido en un accidente de tránsito mientras se dirigía a un procedimiento en la ciudad de Talca”, escribió el Mandatario en su cuenta de X.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas cuando Belmar, a petición de sus compañeros de la sección Centauro, se dirigía a una persecución por un delito flagrante de robo.

El vehículo en que se desplazaba colisionó contra un árbol, y pese a ser trasladado en ambulancia hasta el Hospital de Talca, perdió la vida.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad