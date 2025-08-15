Presidente Boric lamenta fallecimiento de sargento en Talca
El sargento segundo Ricardo Belmar Belmar murió en un accidente de tránsito mientras se dirigía a un procedimiento policial en la ciudad del Maule.
Santiago
El Presidente Gabriel Boric expresó sus condolencias por la muerte del sargento segundo Ricardo Belmar Belmar, quien falleció en un accidente de tránsito mientras se dirigía a un procedimiento policial en Talca, Región del Maule.
“Mis más sentidas condolencias a la familia, seres queridos y compañeros de trabajo del sargento 2do, Ricardo Belmar Belmar, fallecido en un accidente de tránsito mientras se dirigía a un procedimiento en la ciudad de Talca”, escribió el Mandatario en su cuenta de X.
El accidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas cuando Belmar, a petición de sus compañeros de la sección Centauro, se dirigía a una persecución por un delito flagrante de robo.
El vehículo en que se desplazaba colisionó contra un árbol, y pese a ser trasladado en ambulancia hasta el Hospital de Talca, perdió la vida.