VIDEO. Ballenas y delfines son observados jugando juntos en sorprendentes encuentros marinos

Un estudio documentó cientos de encuentros entre estas dos especies y reveló patrones inesperados.

Ballenas y delfines son observados jugando juntos en sorprendentes encuentros marinos

Ballenas y delfines son observados jugando juntos en sorprendentes encuentros marinos

Un estudio internacional ha revelado que las ballenas y los delfines no solo comparten hábitat, sino también momentos de juego y socialización.

Investigadores de la Universidad de Griffith, en Australia, analizaron 199 encuentros entre 19 especies de cetáceos barbados y delfines, documentados en 17 países. En el 25% de los casos, las interacciones fueron mutuamente amistosas.

El trabajo, publicado este martes en la revista Discover Animals, fue liderado por Olaf Meynecke, especialista en cetáceos y director del programa Whales & Climate, junto a Olivia Crawley.

Las ballenas jorobadas destacaron por su sociabilidad, realizando gestos como girar de lado, mostrar el vientre o acercarse lentamente a los delfines.

En la mayoría de los casos, fueron estos últimos quienes se aproximaron primero, a menudo hacia la cabeza de la ballena, posiblemente para mantener contacto visual.

En ocasiones, los delfines “surfean” sobre la ola de presión que generan las ballenas, un comportamiento que, según Meynecke, “parece divertirles, de forma similar a como lo haría un surfista humano”.

No obstante, también se registraron interacciones menos amistosas, especialmente en épocas de escasez de alimento, cuando las ballenas pueden ahuyentar a los delfines con golpes de cola.

El estudio plantea que este tipo de contactos podría tener un valor social y cognitivo. “Como en los humanos, los animales inteligentes necesitan momentos de creatividad”, explicó Meynecke, quien recordó que las ballenas también juegan con algas.

Para el investigador, estas observaciones sugieren que ballenas y delfines no solo coexisten, sino que buscan interactuar. “Futuros estudios con grabaciones acústicas y seguimientos prolongados podrían revelar las motivaciones reales detrás de estos encuentros”, concluyó.

Revisa las imágenes:

