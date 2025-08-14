Horario de supermercados este viernes 15 de agosto: así funcionan los locales durante el feriado / Manuel Lema Olguín

Este viernes 15 de agosto es feriado en Chile por la conmemoración de la Asunción de la Virgen.

Esta fecha también da inicio a uno de los cuatro fines de semana largos que quedan hasta diciembre.

Pero, ¿estarán abiertos los supermercados?

Considerando que no se trata de un feriado irrenunciable, el comercio funcionará con normalidad.

Cadenas como Santa Isabel y Tottus explicaron que toda su red de tiendas estarán abiertas.

En la mayoría de los casos los locales levantan las cortinas a las 08:30 o 09:00 horas. El detalle se puede revisar en el sitio web de cada empresa.

Otro dato importante es que la compra online y despacho a la puerta de la casa también estará habilitada.