Alerta meteorológica para tres regiones de Chile: rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora

La DMC prevé viento moderado a fuerte y advierte reducción de visibilidad por transporte de nieve.

Mario Vergara

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) activó una alerta para sectores de Tarapacá, Antofagasta y Atacama por “viento moderado a fuerte”, vigente desde la mañana del domingo 17 hasta la noche del martes 19 de agosto. El evento está asociado a una condición de corriente en chorro y podría generar viento blanco en áreas afectadas.

La DMC recordó que una alerta se emite cuando se pronostican fenómenos de severidad fuerte, con probabilidad de riesgos para las personas. En este caso, además de rachas intensas, podría presentarse viento blanco —transporte de nieve por ráfagas—, reduciendo la visibilidad y complejizando los desplazamientos en sectores altos.

Zonas y velocidades previstas

Región de Tarapacá

  • Cordillera: domingo 17, 80–100 km/h; lunes 18, 80–100 km/h; martes 19, 70–90 km/h.

Región de Antofagasta

  • Cordillera de la Costa: domingo 17, 80–100 km/h; lunes 18, 80–100 km/h; martes 19, 80–100 km/h.
  • Precordillera: domingo 17, 70–90 km/h; lunes 18, 70–90 km/h; martes 19, 60–80 km/h con rachas hasta 90 km/h.
  • Precordillera Salar: domingo 17, 60–80 km/h; lunes 18, 60–80 km/h; martes 19, 50–70 km/h con rachas hasta 80 km/h.
  • Cordillera: domingo 17, 80–100 km/h; lunes 18, 90–110 km/h; martes 19, 90–110 km/h.

Región de Atacama

  • Precordillera: domingo 17, 40–60 km/h con rachas hasta 70 km/h; lunes 18, 40–60 km/h con rachas hasta 70 km/h.
  • Cordillera: domingo 17, 90–110 km/h; lunes 18, 80–110 km/h.

Llamado a la comunidad

La DMC instó a las y los residentes de las zonas con alerta a mantenerse informados, seguir las instrucciones de las autoridades y evitar conductas de riesgo durante la vigencia del evento. El llamado se extiende a planificar traslados y actividades en altura, dada la posibilidad de ráfagas intensas y viento blanco.

