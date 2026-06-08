Consejo Fiscal Autónomo advierte 11 riesgos en la megarreforma: los costos se producen con certeza pero los beneficios son inciertos

Un severo llamado a la prudencia financiera que complica la agenda económica del Ejecutivo se tomó las pautas del Congreso. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) volvió a encender las alarmas en torno al proyecto de ley de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, el cual ahora se tramita en el Senado, advirtiendo de forma categórica que las modificaciones incorporadas por los parlamentarios han deteriorado gravemente su impacto fiscal en comparación con la propuesta original.

La exposición técnica estuvo a cargo de la presidenta del organismo, Paula Benavides, y el vicepresidente, Sebastián Izquierdo, quienes concurrieron este lunes 8 de junio de 2026 ante la Comisión de Hacienda del Senado. En la instancia, los economistas presentaron una actualización del análisis crítico que la entidad ya había manifestado el pasado mes de mayo durante el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, ratificando que el diseño de la ley compromete la estabilidad presupuestaria.

El proyecto quedó peor que en abril por la franquicia del Sence

Uno de los antecedentes numéricos más complejos entregados por el Consejo es que las modificaciones y enmiendas introducidas a través de los recientes Informes Financieros N°93, 97 y 120 provocan un deterioro directo del balance fiscal de 0,1 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) a partir del segundo año de implementación, si se le compara con el documento que el Ministerio de Hacienda ingresó en el mes de abril.

De acuerdo con el diagnóstico del CFA, el origen fundamental de este empeoramiento económico radica en la eliminación de la propuesta gubernamental que ponía fin a la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). Dicha medida de austeridad aportaba originalmente un importante pozo de recursos frescos que permitían mitigar y compensar los menores ingresos fiscales que generarán otras disposiciones y flexibilizaciones de la reforma. Al mantenerse el beneficio al Sence, la ecuación financiera quedó descalzada.

“Aunque valoramos el énfasis del proyecto en el crecimiento económico y los esfuerzos por mejorar la eficiencia del gasto público, la iniciativa sigue generando déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando los efectos positivos asociados al crecimiento proyectado por el Ejecutivo”, alertó la directiva del CFA ante los senadores.

Los 11 riesgos fiscales: Costos inmediatos e ingresos inciertos

El informe del organismo técnico volvió a identificar con precisión once riesgos fiscales latentes en el texto articulado, divididos entre amenazas directas e indirectas:

La rebaja del Impuesto de Primera Categoría (Riesgo directo): El CFA advirtió que el costo fiscal real de esta rebaja arancelaria a las empresas no alcanzará a ser compensado en su totalidad por el crecimiento económico derivado.

El CFA advirtió que el costo fiscal real de esta rebaja arancelaria a las empresas no alcanzará a ser compensado en su totalidad por el crecimiento económico derivado. El crédito tributario al empleo (Riesgo directo): Se le considera un peligro debido a su elevado y absorbente costo fiscal de aplicación.

Se le considera un peligro debido a su elevado y absorbente costo fiscal de aplicación. La compensación al Fondo Común Municipal (Riesgo directo): De acuerdo con Benavides, este compromiso generará una “posible presión fiscal de carácter permanente” sobre las arcas del Estado central.

De acuerdo con Benavides, este compromiso generará una “posible presión fiscal de carácter permanente” sobre las arcas del Estado central. La incertidumbre del crecimiento (Riesgo indirecto): Apunta a que las proyecciones de reactivación económica del Gobierno no se traduzcan de manera efectiva en los niveles de recaudación tributaria que los ministerios esperan.

En definitiva, el Consejo Fiscal Autónomo reiteró a la Comisión de Hacienda que el talón de Aquiles del proyecto de Reconstrucción Nacional radica en un profundo descalce temporal entre los costos y los beneficios esperados. Esto se debe a que mientras los menores ingresos de la recaudación y los gastos fijos asociados a la reforma comenzarán a producirse con total certeza desde los primeros meses de vigencia de la ley, las ganancias prometidas por el crecimiento económico solo se materializarían de manera muy gradual en el mediano plazo, quedando amarradas a un peligroso nivel de incertidumbre meteorológica y comercial.