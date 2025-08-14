Lluvias y tormentas eléctricas en la zona central de Chile: meteoróloga adelanta horario en que llegarán

Durante la mañana del jueves 14 de agosto, la meteoróloga Michelle Adam comentó en el matinal Tu Día los posibles fenómenos climáticos en distintos puntos de la zona central de Chile, anticipando tormentas eléctricas.

La experta anticipó que para el día viernes 15 de agosto se espera que caigan cerca de 5 milímetros de lluvia en la zona centro y las temperaturas bajarán drásticamente en comparación con los días anteriores.

En relación al panorama de mañana comenta que “primero, una lluvia intensa y cortita, probabilidad de granizos, y la probabilidad de tormenta eléctrica, por lo tanto, este combo viene completo”.

¿A qué hora caerá la tormenta en la zona centro?

La experta declaró que a las 7 de la mañana empezarán las tormentas eléctricas por la zona de Cajón del Maipo hacia Rancagua. Sin embargo, no descarta que se puedan manifestar durante el medio día o en la tarde.

¿Qué regiones son las más propensas?

Según Adam, declara que las zonas que tienen mayor probabilidad de tormenta son: Región de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule. No obstante, no son descartables las regiones de Coquimbo y Ñuble.

“No solamente vamos a tener un núcleo frío segregado mañana viernes, sino que viene una más activa para el día lunes de la próxima semana”, enfatiza.