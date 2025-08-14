¿Vuelve Margot Robbie como Harley Quinn? James Gunn se refirió a esta gran intriga dentro de DC Studios

El renovado Universo DC (UDC) sigue avanzando poco a poco en su etapa inicial bajo la dirección creativa de James Gunn, apostando por posicionar la firma en lo más alto.

Superman, el primer gran paso para la franquicia y que además de alza como piedra angular, alcanzó importantes niveles de éxito, dejando buenas sensaciones para el futuro.

Actualmente, hay más dudas que certezas sobre lo que está por venir, con los fanáticos expectantes por conocer a los nuevos rostros detrás de cada superhéroe.

Batman, Mujer Maravilla, Flash y Aquaman son los personajes principales en torno a los que más intriga existe, sobre todo si consideramos que los actores que le dieron vida en el pasado no repetirán su rol.

Sin embargo, hay otro nombre que genera mucha incertidumbre, el de Harley Quinn, quien ha sido interpretada por Margot Robbie de buena manera, siendo aclamada por el público.

Se ha hablado bastante en torno a este papel, ya que no se ha descartado la posibilidad de que la actriz australiana retome como la icónica villana.

Al tratarse de un papel secundario para el centro del UDC, con historias propias, no sería extraño que Robbie mantenga este trabajo.

Además, su nombre ha sido constantemente solicitado por los fans, quienes apelan a que lo ha hecho bien y ya logró darle una identidad a Quinn.

Hay opciones

Fue el propio Gunn quien se refirió a este tema, respondiendo ante la pregunta directa sobre si veremos a Margot nuevamente como Harley.

Fiel a su estilo y sin revelar detalles, el líder del Universo DC declaró a Entertainment Weekly que “eso se verá más adelante”. Dejando la puerta abierta a que esto suceda, aunque sin confirmarlo.

Hay que recordar que la propia actriz ha expresado su deseo de que Harley Quinn se convierta en un rol legible para otras actrices, siguiendo modelos similares a personajes masculinos icónicos.

Además, confesó su agotamiento tras filmar en forma consecutiva Birds of Prey y The Suicide Squad: “Pensé: ‘’¡Uf! Necesito un descanso de Harley porque es agotadora’”.

“No sé cuándo la volveremos a ver. Tengo tanta intriga como todos los demás”, añadió. De esta manera, a pesar de que muchos lo creen poco probable, hay posibilidades concretas de que Robbie regrese a DC como Quinn.