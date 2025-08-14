“Thunderbolts” tendrá una nueva oportunidad: confirman fecha de estreno en Disney+

El último tiempo no ha sido fácil para Marvel Studios, ya que ha tenido una considerable baja en los números de éxitos registrados en taquilla.

En medio de un cambio de planes y estrategias de estreno han surgido algunos títulos que prometían dar el gran golpe y volver a la gloria.

Uno de ellos era Thunderbolts, aunque no tuvo el respaldo deseado en los cines del mundo, sumando otra decepción para la firma.

Pero ahora, tras una larga espera cargada de incertidumbre entre los fanáticos, la película tendrá una nueva oportunidad de triunfar con su llegada al streaming.

Tras su paso por los cines, donde recaudó poco más de $382 millones de dólares (con presupuesto de $180 millones), ahora intentará dejar mejor impresión en las plataformas.

La cinta, también conocida como Los Nuevos Avengers, tiene agendada su fecha de estreno en Disney+ para el próximo 27 de agosto.

Respecto a su discreto desempeño en taquilla, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, apuntó a una confusión generalizada del público, sosteniendo que muchos creyeron que era necesario ver las series antes de asistir al cine, lo cual podría haber inhibido la asistencia.

La película culminó formalmente la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), presentando a un grupo de antihéroes liderado por Yelena Belova y conformado por Bucky Barnes, Guardián Rojo, Fantasma, U. S. Agent y Valentina Allegra de Fontaine.

A pesar de su fracaso en taquilla, Thunderbolts es considerada fundamental dentro de la Saga del Multiverso.

Su narrativa prepara el terreno para secuelas esperadas como Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, con lanzamiento previsto para diciembre de 2026 y diciembre de 2027, respectivamente.