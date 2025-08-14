;

“Thunderbolts” tendrá una nueva oportunidad: confirman fecha de estreno en Disney+

La película no tuvo un paso muy positivo por los cines.

José Campillay

“Thunderbolts” tendrá una nueva oportunidad: confirman fecha de estreno en Disney+

El último tiempo no ha sido fácil para Marvel Studios, ya que ha tenido una considerable baja en los números de éxitos registrados en taquilla.

En medio de un cambio de planes y estrategias de estreno han surgido algunos títulos que prometían dar el gran golpe y volver a la gloria.

Uno de ellos era Thunderbolts, aunque no tuvo el respaldo deseado en los cines del mundo, sumando otra decepción para la firma.

Revisa también:

ADN

Pero ahora, tras una larga espera cargada de incertidumbre entre los fanáticos, la película tendrá una nueva oportunidad de triunfar con su llegada al streaming.

Tras su paso por los cines, donde recaudó poco más de $382 millones de dólares (con presupuesto de $180 millones), ahora intentará dejar mejor impresión en las plataformas.

La cinta, también conocida como Los Nuevos Avengers, tiene agendada su fecha de estreno en Disney+ para el próximo 27 de agosto.

Respecto a su discreto desempeño en taquilla, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, apuntó a una confusión generalizada del público, sosteniendo que muchos creyeron que era necesario ver las series antes de asistir al cine, lo cual podría haber inhibido la asistencia.

La película culminó formalmente la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), presentando a un grupo de antihéroes liderado por Yelena Belova y conformado por Bucky Barnes, Guardián Rojo, Fantasma, U. S. Agent y Valentina Allegra de Fontaine.

A pesar de su fracaso en taquilla, Thunderbolts es considerada fundamental dentro de la Saga del Multiverso.

Su narrativa prepara el terreno para secuelas esperadas como Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, con lanzamiento previsto para diciembre de 2026 y diciembre de 2027, respectivamente.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad