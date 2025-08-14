“Top Gun 3″ toma cada vez más fuerza de la mano de una reestructuración de Paramount

Recientemente se cerró el acuerdo entre Paramount y Skydance, por $8.4 mil millones de dólares, que concreta una fusión que está dando mucho de qué hablar en la industria.

A raíz de esto hubo una reestructuración interna y la nueva administración del estudio ha delineado sus prioridades cinematográficas, despertando el interés de los fanáticos.

Dentro de la planificación destacan franquicias emblemáticas como Top Gun y Star Trek, además de nuevos proyectos como High Side, protagonizada por Timothée Chalamet.

En una reciente conferencia de prensa, el CEO de Paramount Skydance Corporation, David Ellison, expresó: “Una de nuestras mayores prioridades es restaurar a Paramount como el estudio número uno para cineastas y talentos en el mundo".

“Para nosotros, vamos a escalar estratégicamente la cantidad de contenido para nuestro servicio de streaming, así como para los estudios”, añadió.

Un punto claro a tener en cuenta es que la nueva administración busca aumentar la producción anual de películas de 8 a 15, con la meta de alcanzar 20 en el futuro cercano.

En cuanto a las franquicias existentes, Star Trek continúa siendo una prioridad. Actualmente, se está desarrollando una película con nuevos personajes bajo la dirección de Toby Haynes y el guion de Seth Grahame-Smith, con Simon Kinberg y J. J. Abrams como productores.

Además, se está trabajando en otra entrega con los personajes clásicos, con Abrams como productor y Steve Yockey como guionista.

En el caso de Top Gun 3, aunque aún no se ha anunciado oficialmente, se sabe que Ehren Krueger ya comenzó a trabajar en el guion.

Con Tom Cruise centrado en otros proyectos, se espera que la producción avance una vez que esté disponible. Además, viene con el impulso de la película anterior, Top Gun: Maverick, que fue un éxito rotundo, recaudando $2.6 mil millones a nivel mundial.

Otras franquicias en desarrollo incluyen Transformers, con una película en preparación que podría contar con la participación de Michael Bay, y A Quiet Place Part III, programada para estrenarse en verano de 2027.

Además, se está trabajando en una secuela de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, programada para septiembre de 2027.

A pesar de este enfoque en el cine, la nueva administración también planea revitalizar sus propiedades de cable como Nickelodeon, MTV y BET, integrándolas en su estrategia de streaming para ofrecer una programación diversificada y atractiva para una audiencia global.

Con estos planes, Paramount busca consolidarse como un líder en la industria cinematográfica, combinando franquicias exitosas con nuevos proyectos originales para atraer a una amplia audiencia.