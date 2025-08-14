Subsidio de Arriendo: ya están disponibles los resultados del llamado especial

Ya están disponibles los resultados del llamado especial del subsidio de arriendo, el que cubre al menos un 90% de la renta mensual. Esto provocó que más de nueve mil personas fueran beneficiarias para habitar una vivienda.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en la ceremonia de publicación de resultados declaro lo siguiente: “Hemos buscado apoyar muy especialmente a grupos que tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda de calidad. Este subsidio es una gran ayuda, les permite llegar a fin de mes sin la preocupación de cómo pagarán el arriendo”.

Las postulaciones ocurrieron en abril de 2025, que pedía una serie de requisitos.

¿Cómo sé si fui seleccionado beneficiario?

Para saber si fuiste adjudicado a este subsidio de arriendo especial debes realizar lo siguiente:

Ir a la página web del Minvu (Haz click aquí) Una vez en el sitio, verás un botón verde con “Resultados del llamado”, debes pincharlo. Posteriormente te redirigirá al portal de Arriendo en Línea, en el que se debes clickear el botón azul de “Clave Única”. Accede con tu clave única y descubre si fuiste beneficiario.

¿Qué se pedía a los adjudicados?

Tener más de 60 años o acreditar condición de discapacidad.

o acreditar No superar el tramo del 70% de la población más vulnerable.

Acreditar un ingreso mínimo equivalente a 5 UF.

Otra solicitud, era pagar un arriendo inferior a 11UF ($431 mil). Pero si la vivienda está ubicada en regiones como: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, se permitía estar pagando un monto de hasta 13 UF ($509 mil).