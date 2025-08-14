;

Subsidio de Arriendo: ya están disponibles los resultados del llamado especial

Orientado a personas con discapacidad y adultos mayores. Los beneficiarios deben pertenecer al tramo de calificación socioeconómica del 70% más vulnerable.

María Jesús Núñez

Subsidio de Arriendo: ya están disponibles los resultados del llamado especial

Ya están disponibles los resultados del llamado especial del subsidio de arriendo, el que cubre al menos un 90% de la renta mensual. Esto provocó que más de nueve mil personas fueran beneficiarias para habitar una vivienda.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en la ceremonia de publicación de resultados declaro lo siguiente: “Hemos buscado apoyar muy especialmente a grupos que tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda de calidad. Este subsidio es una gran ayuda, les permite llegar a fin de mes sin la preocupación de cómo pagarán el arriendo”.

Más información

ADN

Las postulaciones ocurrieron en abril de 2025, que pedía una serie de requisitos.

¿Cómo sé si fui seleccionado beneficiario?

Para saber si fuiste adjudicado a este subsidio de arriendo especial debes realizar lo siguiente:

  1. Ir a la página web del Minvu (Haz click aquí)
  2. Una vez en el sitio, verás un botón verde con “Resultados del llamado”, debes pincharlo.
  3. Posteriormente te redirigirá al portal de Arriendo en Línea, en el que se debes clickear el botón azul de “Clave Única”.
  4. Accede con tu clave única y descubre si fuiste beneficiario.

¿Qué se pedía a los adjudicados?

  • Tener más de 60 años o acreditar condición de discapacidad.
  • No superar el tramo del 70% de la población más vulnerable.
  • Acreditar un ingreso mínimo equivalente a 5 UF.

Otra solicitud, era pagar un arriendo inferior a 11UF ($431 mil). Pero si la vivienda está ubicada en regiones como: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, se permitía estar pagando un monto de hasta 13 UF ($509 mil).

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad