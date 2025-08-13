;

CuentaRut: Banco Estado sube límite de montos para realizar transferencias y giros

Revisa cuales son los nuevos montos autorizados por la entidad bancaria.

María Jesús Núñez

CuentaRut: Banco Estado sube límite de montos para realizar transferencias y giros

En un comunicado oficial, Banco Estado informó el aumento del límite de los montos para realizar transferencias por la Cuenta Rut, lo que beneficiará a los clientes frecuentes de este método de pago.

Cabe destacar que la Cuenta Rut se puede solicitar en cualquier sucursal de Banco Estado con la cédula de identidad habilitada. Con ella, se pueden realizar transferencias, depósitos y retiros.

Revisa también:

ADN

¿Cuál es el nuevo límite?

En palabras de la entidad financiera los montos para transferencias son los siguientes:

Primera transferencia a cuenta nueva: $200.000 (antes $100.000)

Límite diario de envío total: $2.000.000 (antes $1.000.000)

En lo que respecta los giros en los 2.500 cajeros automáticos de Banco Estado, los límites serán hasta 400 mil pesos (antes $200.000). Sin embargo, si se realiza un giro en un cajero automático que no sea de esta entidad, el monto se mantiene en 200 mil pesos.

Todo los giros y transferencias realizados en la cadena nacional de Banco Estado, tiene costo 0. Pero la transferencia hacia otros bancos se mantiene en 300 pesos.

Beneficios de la Cuenta RUT

  • Es una cuenta fácil y asequible, con la que podrás administrar tu dinero de forma rápida bajo la entidad.
  • Podrás tener beneficios y descuentos en comercios adheridos.
  • No hay mayor requisito, sin acreditación ni la solicitud de antecedentes comerciales.
  • Giros y transferencias a costo cero en propiedades de Banco Estado
  • Transferencias costo cero entre cuentas Banco Estado.
  • Compras nacionales e internacionales, con método de pago online y presencial.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad