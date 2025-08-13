CuentaRut: Banco Estado sube límite de montos para realizar transferencias y giros

En un comunicado oficial, Banco Estado informó el aumento del límite de los montos para realizar transferencias por la Cuenta Rut, lo que beneficiará a los clientes frecuentes de este método de pago.

Cabe destacar que la Cuenta Rut se puede solicitar en cualquier sucursal de Banco Estado con la cédula de identidad habilitada. Con ella, se pueden realizar transferencias, depósitos y retiros.

¿Cuál es el nuevo límite?

En palabras de la entidad financiera los montos para transferencias son los siguientes:

Primera transferencia a cuenta nueva: $200.000 (antes $100.000)

Límite diario de envío total: $2.000.000 (antes $1.000.000)

En lo que respecta los giros en los 2.500 cajeros automáticos de Banco Estado, los límites serán hasta 400 mil pesos (antes $200.000). Sin embargo, si se realiza un giro en un cajero automático que no sea de esta entidad, el monto se mantiene en 200 mil pesos.

Todo los giros y transferencias realizados en la cadena nacional de Banco Estado, tiene costo 0. Pero la transferencia hacia otros bancos se mantiene en 300 pesos.

Beneficios de la Cuenta RUT