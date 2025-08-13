;

BancoEstado reparte gift cards de $80 mil: ¿Cómo se puede obtener?

Revisa aquí los principales requisitos.

Javier Méndez

BancoEstado reparte gift cards de $80 mil: ¿Cómo se puede obtener?

Actualmente BancoEstado está entregando una gift card de $80.000 a algunos clientes que cumplan ciertos requisitos.

La oportunidad aplica a quienes contraten por primera vez una póliza de Seguro Automotriz para uno o varios vehículos a través de BancoEstado Corredores de Seguros.

Estos deben aceptar la factura o aprobada la inspección por parte de la compañía (según se trate de un vehículo nuevo o usado) y registrando mandato PAC/PAT activo para el cobro del seguro.​

Revisa también:

ADN

Tendrás 3 meses para activar tu Gift Card a partir de la fecha que recibas el correo electrónico con las indicaciones para ello“, explican en el sitio web de la institución.

Los plazos son los siguientes:

  • Contratación por internet: recibirás tu Gift Card luego de 15 días hábiles posteriores al cobro de la primera cuota del plan contratado.
  • Contratación en sucursal presencial de BancoEstado o Call Center: recibirás tu Gift Card luego de 15 días hábiles posteriores acobro de la primera cuota del plan contratado.

Tras la obtención, se tendrá como máximo 1 año para usar el monto de la tarjeta. Los términos y condiciones se pueden conocer pinchando aquí.

Los requisitos para hacer la contratación incluyen:

  • Tener un vehículo con una antigüedad igual o menor a 15 años.
  • Licencia de conducir vigente
  • Ser dueño del vehículo a asegurar
  • Solo vehículos de uso particular

**La promoción está habilitada hasta este jueves 14 de agosto.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad