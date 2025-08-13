BancoEstado reparte gift cards de $80 mil: ¿Cómo se puede obtener?
Revisa aquí los principales requisitos.
Actualmente BancoEstado está entregando una gift card de $80.000 a algunos clientes que cumplan ciertos requisitos.
La oportunidad aplica a quienes contraten por primera vez una póliza de Seguro Automotriz para uno o varios vehículos a través de BancoEstado Corredores de Seguros.
Estos deben aceptar la factura o aprobada la inspección por parte de la compañía (según se trate de un vehículo nuevo o usado) y registrando mandato PAC/PAT activo para el cobro del seguro.
“Tendrás 3 meses para activar tu Gift Card a partir de la fecha que recibas el correo electrónico con las indicaciones para ello“, explican en el sitio web de la institución.
Los plazos son los siguientes:
- Contratación por internet: recibirás tu Gift Card luego de 15 días hábiles posteriores al cobro de la primera cuota del plan contratado.
- Contratación en sucursal presencial de BancoEstado o Call Center: recibirás tu Gift Card luego de 15 días hábiles posteriores al cobro de la primera cuota del plan contratado.
Tras la obtención, se tendrá como máximo 1 año para usar el monto de la tarjeta. Los términos y condiciones se pueden conocer pinchando aquí.
Los requisitos para hacer la contratación incluyen:
- Tener un vehículo con una antigüedad igual o menor a 15 años.
- Licencia de conducir vigente
- Ser dueño del vehículo a asegurar
- Solo vehículos de uso particular
**La promoción está habilitada hasta este jueves 14 de agosto.