BancoEstado reparte gift cards de $80 mil: ¿Cómo se puede obtener?

Actualmente BancoEstado está entregando una gift card de $80.000 a algunos clientes que cumplan ciertos requisitos.

La oportunidad aplica a quienes contraten por primera vez una póliza de Seguro Automotriz para uno o varios vehículos a través de BancoEstado Corredores de Seguros.

Estos deben aceptar la factura o aprobada la inspección por parte de la compañía (según se trate de un vehículo nuevo o usado) y registrando mandato PAC/PAT activo para el cobro del seguro.​

“Tendrás 3 meses para activar tu Gift Card a partir de la fecha que recibas el correo electrónico con las indicaciones para ello“, explican en el sitio web de la institución.

Los plazos son los siguientes:

Contratación por internet: recibirás tu Gift Card luego de 15 días hábiles posteriores al cobro de la primera cuota del plan contratado. ​

recibirás tu Gift Card luego de ​ Contratación en sucursal presencial de BancoEstado o Call Center: recibirás tu Gift Card luego de 15 días hábiles posteriores al cobro de la primera cuota del plan contratado.

Tras la obtención, se tendrá como máximo 1 año para usar el monto de la tarjeta. Los términos y condiciones se pueden conocer pinchando aquí.

Los requisitos para hacer la contratación incluyen:

Tener un vehículo con una antigüedad igual o menor a 15 años.

Licencia de conducir vigente

Ser dueño del vehículo a asegurar

Solo vehículos de uso particular

**La promoción está habilitada hasta este jueves 14 de agosto.