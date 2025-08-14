;

Se rompió la ilusión: EA Sports descartó la llegada de la liga chilena para el “FC 26″

Los fanáticos esperaban con ansias la llegada de nuestro torneo al videojuego, pero por ahora no sucederá.

José Campillay

Como cada año, la comunidad gamer, específicamente los futboleros, se mantienen expectantes por el lanzamiento del EA Sports FC 26.

La nueva entrega de la popular saga, anteriormente conocida como FIFA, promete dar otro gran paso, con interesantes mejoras e importantes novedades.

Además de las modificaciones en los diferentes modos de juego, uno de los aspectos que más genera expectativas es la presencia de ligas y clubes licenciados.

Cada tanto hay campeonatos y equipos que se van, siendo una sensible pérdida. Asimismo, algunos llegan y otros vuelven, entregando una mejor experiencia y mayor fidelidad al juego.

Bajo este escenario, desde hace algunos meses se venía especulando con el regreso de la Liga Chilena tras varios años de ausencia.

Con el pasar de los días, a medida que se entregaban nuevas actualizaciones, el hype estaba por lo más alto, ya que todo indicaba que más que un rumor era un hecho.

Sin embargo, durante las últimas horas se entregó un duro revés para los fanáticos chilenos, ya que esta supuesta alianza entre Electronic Arts y la ANFP quedó descartada.

A pesar de que ambas partes se encontraban negociando para llevar nuestra liga al videojuego, en definitiva no se llegó a un acuerdo.

Desde el ente rector del fútbol chileno mencionaron: “No hay acuerdo. Todo lo que ha salido no es oficial”.

Así, ya hay una versión oficial que desmiente lo que muchos esperaban. Con esto, al día de hoy, podemos descartar la llegada de la Liga Chilena al EA Sports FC 26.

