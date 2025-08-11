;

VIDEO. Estrella del fútbol mundial regresa al “EA Sports FC 26″ a poco tiempo después de su retiro, esta vez como icono

El jugador continuará presente en el juego, aunque ahora de una forma muy diferente.

José Campillay

Estrella del fútbol mundial regresa al “EA Sports FC 26″ a poco tiempo después de su retiro, esta vez como icono

Cada vez falta menos para el esperado lanzamiento del EA Sports FC 26, uno de los juegos más esperado cada año y con miles de fanáticos que mantienen las expectativas por lo más alto.

En esta nueva entrega de la aclamada saga (antes conocida como FIFA) llegan varias sorpresas y actualizaciones, incluyendo la inminente llegada de la Liga Chilena.

Además, el Ultimate Team (UT), uno de sus modos de juego más populares, tendrá importantes novedades, las cuales se han ido conociendo poco a poco.

Ahora, se dio a conocer que tendremos el regreso de una verdadera leyenda del fútbol, quien recientemente se retiró del profesionalismo.

Revisa también:

ADN

Su nueva incorporación en el juego será como una carta icono para el UT, pudiendo formar parte de esos equipos de ensueño de cada jugador.

Hablamos nada más y nada menos que de Toni Kroos, quien fue anunciado con un video especial que revolucionó a los fanáticos.

El mediocampista alemán, con paso en el Real Madrid y Bayern de Múnich, debutará en el modo estrella del videojuego con una carta base de 90 de valoración (OVR).

EA Sports FC 26 tiene su estreno agendado para el próximo 26 de septiembre de este 2025 y genera altas expectativas en la comunidad gamer.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad