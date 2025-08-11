Estrella del fútbol mundial regresa al “EA Sports FC 26″ a poco tiempo después de su retiro, esta vez como icono

Cada vez falta menos para el esperado lanzamiento del EA Sports FC 26, uno de los juegos más esperado cada año y con miles de fanáticos que mantienen las expectativas por lo más alto.

En esta nueva entrega de la aclamada saga (antes conocida como FIFA) llegan varias sorpresas y actualizaciones, incluyendo la inminente llegada de la Liga Chilena.

Además, el Ultimate Team (UT), uno de sus modos de juego más populares, tendrá importantes novedades, las cuales se han ido conociendo poco a poco.

Ahora, se dio a conocer que tendremos el regreso de una verdadera leyenda del fútbol, quien recientemente se retiró del profesionalismo.

Su nueva incorporación en el juego será como una carta icono para el UT, pudiendo formar parte de esos equipos de ensueño de cada jugador.

Hablamos nada más y nada menos que de Toni Kroos, quien fue anunciado con un video especial que revolucionó a los fanáticos.

El mediocampista alemán, con paso en el Real Madrid y Bayern de Múnich, debutará en el modo estrella del videojuego con una carta base de 90 de valoración (OVR).

EA Sports FC 26 tiene su estreno agendado para el próximo 26 de septiembre de este 2025 y genera altas expectativas en la comunidad gamer.