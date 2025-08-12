Comienza la venta de entradas para Festigame Caja Los Andes 2025

El próximo sábado 25 de octubre, Festigame Caja Los Andes 2025 aterrizará por primera vez en Movistar Arena con una experiencia de larga duración que fusiona lo mejor del universo gamer, la cultura geek y la tecnología, para hacer vibrar a los miles de fanáticos y fanáticas del mundo de los videojuegos en 1 día que concentrará pura emoción y adrenalina.

Por primera vez, Festigame Caja Los Andes 2025 integrará lo mejor del espacio al aire libre y al interior del Arena en el emblemático recinto de Parque O’Higgins, con una narrativa inmersiva que dividirá el recinto en el “ Reino del Aire” , lleno de alegría y energía festivalera, y el “Reino Subterra” , donde habita la intensidad del hardcore gaming, ofreciendo un panorama familiar y diverso, con actividades pensadas para todas las edades. El evento reunirá contenidos icónicos, nuevas temáticas y espacios dedicados a las distintas comunidades que dan vida a la industria de los videojuegos.

Entre algunas de las atracciones, se encuentran la esperada final del torneo de Red Bull Home Ground, zonas interactivas como Just Dance, los imperdibles flash tournaments para fanáticos de los fighting games, shooters, charlas, talleres, escenarios temáticos, música gamer y mucho más.

Además, el evento contará con lo mejor de Esports, una vibrante competencia y muestra de Cosplay, la participación de desarrolladores chilenos, presentaciones de grupos nacionales de K-pop, creadores de contenido y decenas de sorpresas para toda la familia.

Festigame Caja Los Andes 2025 te invita a vivir, jugar y sentir lo mejor del mundo gamer y el entretenimiento en una jornada inolvidable, ideal para disfrutar entre amigos o en familia.

¡La experiencia gamer más esperada del año llega en una versión full day inédita, más intensa y con más horas para jugar!

FESTIGAME CAJA LOS ANDES 2025

SÁBADO 25 DE OCTUBRE

Versión extendida de 10:00 a 00:00 horas.

MOVISTAR ARENA

Entradas disponibles a través del sistema PuntoTicket

Un evento de PRISA Media Chile y Vibra

Producen: Marcuson+FiiS