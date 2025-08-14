Putin alaba los “sinceros esfuerzos” de EE.UU. por buscar la paz en el conflicto con Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, alabó los “enérgicos y sinceros” esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a los combates en Ucrania, en vísperas de la cumbre en Alaska con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Según el mandatario ruso, EE.UU. “realiza esfuerzos muy enérgicos y sinceros para poner fin a las acciones militares y a la crisis” en Ucrania.

Putin subrayó que dichos esfuerzos también están dirigidos “a alcanzar un acuerdo que responda a los intereses de todas las partes implicadas en este conflicto”.

“Podemos crear las condiciones a largo plazo para la paz entre nuestros países y en Europa y el mundo, en conjunto, si en la próxima etapa logramos un acuerdo en materia de control sobre armamento estratégico ofensivo”, añadió, en alusión al último tratado de desarme nuclear entre Rusia y EE.UU, el START III, que expira en 2026.

Putin subrayó que la reunión con los más altos funcionarios del país fue para informarles sobre “cómo va el proceso negociador sobre la crisis ucraniana y cómo van las negociaciones bilaterales con la delegación ucraniana”.

En las imágenes se podía ver a los ministros de Exteriores, Defensa y Finanzas, que acudirán a la cumbre mañana, viernes, en Alaska, además del jefe del Estado Mayor del Ejército, Valeri Guerásimov.

Según informó esta mañana el Kremlin, la cumbre entre Putin y Trump comenzará a las 11:30 horas (local).