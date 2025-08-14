;

VIDEO. Violencia política en Colombia no da tregua: congresista sufre atentado a tiros

El parlamentario, crítico del Gobierno de Petro, denunció un asalto a su vehículo con pistolas y fusiles.

Un congresista de derecha sufrió un atentado a tiros del que resultó ileso este miércoles en una zona con presencia guerrillera en Colombia, el mismo día del entierro del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de magnicidio.

Julio César Triana, firme crítico del gobierno izquierdista de Gustavo Petro, denunció un asalto a su vehículo con “pistola y fusil” mientras se desplazaba con su equipo en la región del Huila (sur), donde opera la disidencia de la guerrilla FARC liderada por alias Iván Mordisco. No se registraron heridos.

Nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola (...) la ruta está absolutamente sola. Recibimos varios impactos. Pedimos apoyo de la fuerza pública”, dijo Triana en un video difundido en X. En este se aprecian varios impactos de bala en el vidrio frontal del vehículo.

Más tarde, el representante publicó otro video en el que se muestra acompañado por la policía y asegura estar sano y salvo.

Tras la balacera, el presidente Petro mandó un helicóptero para evacuar al congresista. “El ejército se encuentra en combate con los autores del atentado”, añadió en su cuenta de X.

El atentado se produce el mismo día del entierro del presidenciable de derecha Miguel Uribe Turbay, baleado durante un mitin el 7 de junio, un atentado que revivió el fantasma de la violencia política que asoló a Colombia en las décadas de los 1980 y 1990.

Según el centro de investigación Indepaz, al menos 74 candidatos a cargos de elección popular fueron asesinados en Colombia entre 2016 y 2024.

