Participante de “Mundos Opuestos 3” revela que abortó a los 16 años: su entonces pareja “ahora está en la cárcel”

Una sincera charla frente a la fogata en Mundos Opuestos 3 dejó al descubierto una de las experiencias más personales de Scarlette Gálvez, conocida como Eskarcita.

Durante el diálogo con su compañera La Chilota, la influencer abordó tanto su presente como un sensible episodio de su adolescencia.

La conversación comenzó cuando Eskarcita comentó: “me gustaría hablar con el Julio (su expareja) igual. Más allá de ‘ay, te extraño, ay perdón’, es como por el tema del test, porque no quiero que se preste para hueás. Todavía no me llega la regla, cachai”.

Esto ocurrió luego de que, días antes, se mostrara en pantalla cómo se realizó un test de embarazo, el cual resultó negativo.

Scarlette Gálvez, Eskarcita, confiesa que abortó: “Lo hice teniendo 16 años”

Chilota le preguntó si había pensado en la posibilidad de estar embarazada. Fue entonces que Scarlette: “Yo feliz de tener un hijo (...) No me asusta, es una hueá que yo de verdad quiero, sea sola, sea con él, no interrumpiría el embarazo ni cagando. Yo ya lo hice teniendo 16 años, yo aborté en segundo medio”.

Sobre aquella decisión, detalló: “Las condiciones no eran... Igual creo que mi mamá influyó harto en el tema. De partida, la pareja que tenía no era para nada un futuro prometedor para un bebé, o sea, imagínate, ahora está en la cárcel”.

Luego añadió: “Entonces, no, mal, mi mamá sabía yo que iba a ser más feliz sin ellos. Veía un futuro prometedor para mí sin el hijo, y al fin y al cabo es real, porque me amarraría a un hueón mediocre”.

Finalmente, confesó el impacto emocional que aún le genera esta difícil decisión: “El cargo de conciencia es un peso. Yo siempre lo pienso”.

“Y pienso también que quizás después no podría, o que Dios te castigue de alguna manera por haberlo hecho, que pueda nacer con complicaciones o que no pueda tener más, por haber elegido eso. Entonces esa hueá sí me pesa muchísimo”, cerró.