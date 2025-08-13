;

“Cualquiera que mire mis declaraciones…”: Matthei explica dichos sobre gobernar por decretos tras comentarios de Kast sobre el Congreso

Los comentarios de la presidenciable de Chile Vamos surgen luego que el candidato del Partido Republicano declarara que el Parlamento no tiene tanta relevancia.

Nelson Quiroz

Diana Copa

“Cualquiera que mire mis declaraciones…”: Matthei explica dichos sobre gobernar por decretos tras comentarios de Kast sobre el Congreso

“Cualquiera que mire mis declaraciones…”: Matthei explica dichos sobre gobernar por decretos tras comentarios de Kast sobre el Congreso

01:09

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió este miércoles a sus declaraciones de abril sobre la posibilidad de gobernar mediante decretos, precisando que nunca ha minimizado la importancia del Congreso Nacional.

Sus comentarios surgen tras las declaraciones del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien planteó que el Parlamento no tendría tanta relevancia, generando comparaciones entre las posturas de los presidenciables de derecha.

ADN

En la entrevista con Infinita de abril, Matthei afirmó que, en caso de asumir la presidencia con un Congreso adverso, intentaría “gobernar todo lo posible por decretos”, principalmente en materias que no requieren cambios legislativos.

Revisa también

ADN

Puso como ejemplo áreas como Gendarmería y vivienda: “Por ejemplo, si hay escasez de terrenos, uno podría autorizar mayor densificación cerca de líneas de metro mediante un decreto, sin necesidad de cambiar la ley”, explicó.

La explicación de Matthei

En esa línea, este miércoles, la candidata militante de la UDI enfatizó que sus palabras fueron malinterpretadas y aclaró que siempre ha reconocido la relevancia del Congreso, recordando que la institución puede acusar constitucionalmente a ministros, miembros de la Corte Suprema y al propio presidente.

“Yo creo que hay que entender lo que uno lee. Y si cualquier persona que mire mis declaraciones, nunca, jamás he dicho que el Congreso no tenga importancia", indicó.

Y si bien Matthei no precisó sus dichos específicos sobre el uso de decretos, añadió que “el Congreso puede acusar constitucionalmente a cualquier ministro, a un ministro de la Corte Suprema y también al Presidente de la República”.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad