El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Cualquiera que mire mis declaraciones…”: Matthei explica dichos sobre gobernar por decretos tras comentarios de Kast sobre el Congreso

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió este miércoles a sus declaraciones de abril sobre la posibilidad de gobernar mediante decretos, precisando que nunca ha minimizado la importancia del Congreso Nacional.

Sus comentarios surgen tras las declaraciones del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien planteó que el Parlamento no tendría tanta relevancia, generando comparaciones entre las posturas de los presidenciables de derecha.

Ampliar

En la entrevista con Infinita de abril, Matthei afirmó que, en caso de asumir la presidencia con un Congreso adverso, intentaría “gobernar todo lo posible por decretos”, principalmente en materias que no requieren cambios legislativos.

Puso como ejemplo áreas como Gendarmería y vivienda: “Por ejemplo, si hay escasez de terrenos, uno podría autorizar mayor densificación cerca de líneas de metro mediante un decreto, sin necesidad de cambiar la ley”, explicó.

La explicación de Matthei

En esa línea, este miércoles, la candidata militante de la UDI enfatizó que sus palabras fueron malinterpretadas y aclaró que siempre ha reconocido la relevancia del Congreso, recordando que la institución puede acusar constitucionalmente a ministros, miembros de la Corte Suprema y al propio presidente.

“Yo creo que hay que entender lo que uno lee. Y si cualquier persona que mire mis declaraciones, nunca, jamás he dicho que el Congreso no tenga importancia", indicó.

Y si bien Matthei no precisó sus dichos específicos sobre el uso de decretos, añadió que “el Congreso puede acusar constitucionalmente a cualquier ministro, a un ministro de la Corte Suprema y también al Presidente de la República”.