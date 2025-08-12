;

Mira el primer tráiler de “Eleanor the Great”, la película que marca el debut de Scarlett Johansson como directora

La actriz da un importante paso en su carrera y amplía su rango profesional.

José Campillay

No hay dudas de que Scarlett Johansson es una de las actrices más populares y reconocidas de Hollywood, con miles de fanáticos en todo el mundo que siguen de cerca cada uno de sus pasos.

Jurassic World: Renace, Lucy, La otra cara de la luna, La provocación, Ella, Jojo Rabbit y su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) son solo algunos de los títulos más aclamados de su destacada carrera.

Pero ahora da un paso más allá en su desarrollo profesional y comienza a trabajar como directora, pasando de ser la estrella en pantalla a ubicarse detrás de cámaras.

La actriz debutará en la dirección con Eleanor the Great, un proyecto del cual se viene hablando desde hace un tiempo y despertó el interés de sus seguidores.

Tras unos meses de incertidumbre y espera, finalmente se liberó el primer tráiler oficial de la película, incrementando el hype entre el público.

El avance, publicado por Sony Pictures Classics, ofrece un vistazo al tono cálido y emotivo que la producción llevará a la gran pantalla.

Protagonizada por la veterana June Squibb, de 95 años, la trama sigue a Eleanor Morgenstein, una mujer judía que, tras enviudar y perder a su mejor amiga, decide dejar Florida y mudarse a Nueva York.

Allí, su vida cambia al entablar amistad con un grupo de sobrevivientes del Holocausto y con una joven periodista interpretada por Erin Kellyman.

Con guion de Tory Kamen, la película mezcla drama y comedia para explorar cómo las personas enfrentan el dolor y buscan reinventarse. Además de Squibb y Kellyman, el reparto incluye a Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht y Rita Zohar.

Eleanor the Great tuvo su estreno mundial en mayo pasado en el Festival de Cannes, dentro de la sección Un Certain Regard, donde recibió una ovación de pie de seis minutos.

La crítica destacó especialmente la sensibilidad con que Johansson retrata a sus personajes, aunque también hubo opiniones que señalaron un exceso de sentimentalismo.

El filme llegará a los cines de Estados Unidos el 26 de septiembre de 2025, con fechas internacionales aún por anunciar.

