Migraciones revoca residencias y ordena expulsar a 281 médicos extranjeros por licencias falsas

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) aplicará medidas administrativas y sanciones migratorias contra 281 médicos extranjeros sancionados por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) por emitir licencias médicas sin sustento. Más del 50% de los profesionales identificados son de nacionalidad colombiana.

Hace algunas semanas, el organismo que encabeza Luis Eduardo Thayer requirió a la Suseso el detalle de los profesionales extranjeros penalizados con multas o suspensión del ejercicio. Con esa información, Migraciones verificó caso a caso la situación migratoria y definió cursos de acción diferenciados según el tipo de estatus en el país.

Para quienes cuentan con residencia temporal o definitiva, se inició el proceso de revocación de sus permisos, que contempla orden de abandono del territorio. En los casos con solicitudes en trámite, se resolvió el rechazo. Respecto de los médicos en situación irregular, se activó la expulsión administrativa, mientras que a quienes ya se encuentran fuera de Chile se les dictó prohibición de ingreso, publica La Tercera.

Órdenes de abandono y expulsiones

Las órdenes de abandono otorgan a la persona un plazo cercano a 15 días para salir por sus propios medios; además, imponen una prohibición de reingreso por al menos tres años. Las expulsiones son ejecutadas por la Policía de Investigaciones (PDI): el notificado recibe un aviso por correo electrónico y, aun cuando puede presentarse voluntariamente, en general es detenido y conducido bajo custodia a su país de origen.

En todos los escenarios, los implicados pueden presentar descargos ante el Sermig y, si lo estiman pertinente, interponer acciones judiciales.

Antecedentes de casos previos

No es la primera acción de este tipo. En julio comenzó el juicio oral contra 18 imputados —10 de ellos médicos— investigados desde 2022 por una presunta red de emisión masiva de licencias falsas. Según la acusación fiscal, se emitieron 71.653 documentos fraudulentos, con un perjuicio que superaría los $26 mil millones al sistema público y $1.600 millones a prestadores privados. En esa causa, tres ciudadanos colombianos fueron deportados en 2024.

Declaraciones de la autoridad

Consultado por la determinación, Thayer afirmó que las medidas responden a “incumplimientos claros” detectados en la emisión de licencias fraudulentas y que el servicio mantendrá la misma línea ante nuevos hallazgos. “Las personas extranjeras que son un aporte al país son bienvenidas a permanecer, pero quienes incumplen la ley y vulneran las normas deben ser objeto de sanciones”, sostuvo.

El director del Sermig añadió que la institución posee atribuciones para sancionar a quienes vulneren el marco normativo y que las está ejerciendo, subrayando la coordinación con la Suseso: “Cuando las instituciones del Estado se coordinan, hay resultados”, enfatizó.