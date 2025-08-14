Corte de Apelaciones ratifica absolución de carabinero acusado por lesión ocular a camarógrafo en 2019

11 de Noviembre de 2019/SANTIAGO Manifestantes y carabineros se enfrentan en Plaza Italia durante un nuevo llamado a marchar tras el estallido social. En la imagen un carabineros lanza una bomba lacrimgena FOTO:MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de nulidad presentado por la Fiscalía en contra del fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Concepción, que en junio absolvió al oficial de Carabineros Luis Mauzhier por los hechos ocurridos el 22 de octubre de 2019 en Chiguayante.

Ese día, el entonces mayor de Carabineros utilizó una escopeta antidisturbios para repeler un intento de saqueo a un supermercado y agresiones contra personal policial, incidente en el que el camarógrafo Alejandro Torres resultó con una grave lesión ocular. La Fiscalía del Biobío lo acusó de apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas, solicitando más de 10 años de cárcel.

Argumentos del fallo

El TOP de Concepción, en un fallo unánime, determinó que la prueba presentada —testimonios, peritajes, documentos, material audiovisual y otros elementos— no fue suficiente para acreditar, más allá de toda duda razonable, la existencia del delito ni la participación del oficial. El tribunal estuvo integrado por los magistrados Rogelio Inostroza Rivera (presidente), María Paulina García Soto y Milena Ubilla Carvajal.

Defensa y cierre del caso

El defensor penal público Claudio Vigueras destacó que la decisión confirma que Mauzhier actuó “conforme a los protocolos y reglas que regulan el uso de la fuerza” y que “no ejecutó acto ilícito alguno”. Agregó que, tras más de cinco años, se hace justicia y el fallo queda firme e inamovible.