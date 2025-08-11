;

“Los cambios son dolorosos”: Pancha Merino confiesa el motivo de su separación con Andrea Marocchino

La actriz, después de varios días tras el quiebre amoroso, profundizó acerca de su situación sentimental.

En medio de la atención mediática, Francisca “Pancha” Merino se refirió en Primer Plano a la reciente separación de Andrea Marocchino, situación que previamente había sido comentada en el programa Que te lo digo, donde se informó que la pareja ya no compartía el mismo hogar.

Durante la entrevista, la actriz abordó cómo enfrenta esta etapa y los motivos que llevaron a poner fin a la relación. “En pauta dijimos que íbamos a hablar muy poco. Yo estoy bien, yo confío en Dios, creo que los cambios son fuertes, son dolorosos, pero los cambios siempre son para mejor”, comentó.

Y yo me tengo que sostener porque tengo tres niños que me necesitan y yo también a ellos. Tengo cuatro mascotas que también las amo, tengo una familia y esa es mi familia y los cambios son siempre para mejor”, añadió.

Respecto a las razones del quiebre, la panelista de Tal Cual señaló: “Entramos en sincronías diferentes. Nos llegó un cambio y listo, y yo lo acepto y quiero fluir… No voy a seguir con el tema“.

También recordó: “No es primera vez que me pasa, ¿cuántas veces me ha pasado? Me ha pasado varias veces, con varias parejas, incluyendo con el padre de mis hijos”.

Finalmente, Pancha Merino expresó: “Los cambios son dolorosos, al principio, obvio, y estoy viviendo mi duelo, pero voy a salir adelante, te lo doy por seguro que voy a salir adelante, y es para mejor”.

