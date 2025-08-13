;

Homicida de Daniel Zamudio podría dejar la cárcel antes de lo previsto: Corte Suprema ordena revisar posible reducción de condena

Alejandro Angulo, condenado a 15 años, podría salir antes de 2027 si la Comisión de Reducción de Condena aprueba su caso.

Alejandro Angulo, uno de los cuatro condenados por el asesinato de Daniel Zamudio en 2012, podría acortar su pena tras un fallo de la Corte Suprema que obliga a Gendarmería a reevaluar su caso.

El recluso, sentenciado a 15 años de prisión —pena que cumple hasta marzo de 2027—, solicitó acceder a la Comisión de Reducción de Condena, instancia que permite descontar hasta dos meses por cada año de buena conducta, recogió La Tercera.

En primera instancia, Gendarmería no lo incluyó en la lista de postulantes, argumentando que una ley de 2022 endureció los requisitos para acceder al beneficio. Sin embargo, la defensa de Angulo sostuvo que dicha normativa no era aplicable, ya que su condena y delito ocurrieron antes de su entrada en vigor.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso, pero la Suprema revocó esa decisión, determinando que debe aplicarse la legislación vigente al momento de los hechos. Según el fallo, excluirlo bajo criterios posteriores vulnera su derecho a la libertad personal.

Ahora, según el citado medio, Gendarmería deberá analizar si el interno cumple con los requisitos previos a 2022. De ser así, su caso pasará a la Comisión de Reducción de Condena, integrada por jueces, abogados y especialistas. Si la instancia aprueba la rebaja, el beneficio se oficializaría mediante decreto supremo del Presidente de la República.

El abogado de Angulo, Ricardo Bravo, afirmó al portal que la resolución “sienta un precedente importante en el control judicial sobre la administración penitenciaria” y advirtió que, si se reconocen los meses por buena conducta excluidos, su representado podría obtener la libertad en el corto plazo.

Este no es el primer intento de Angulo por salir antes: en 2023 y 2024 buscó acceder a la libertad condicional, sin éxito, debido a informes que advertían riesgo de reincidencia y falta de autocrítica. El crimen de Zamudio motivó la creación de la Ley Antidiscriminación, y el caso continúa siendo un símbolo en la lucha contra la violencia por orientación sexual en Chile.

