Gesto de Sheinbaum a Bachelet marca cumbre regional sobre la mujer en Ciudad de México

El encuentro se da mientras crece el consenso para que una latinoamericana asuma la ONU.

Mario Vergara

Gesto de Sheinbaum a Bachelet marca cumbre regional sobre la mujer en Ciudad de México / BRYAN DOZIER

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, protagonizó un momento que dio la vuelta a la sala durante la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en Ciudad de México, al percatarse de que la exmandataria chilena Michelle Bachelet estaba entre el público.

Sheinbaum, que se encontraba en el escenario junto a autoridades femeninas, fue informada por su secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández, de la presencia de Bachelet. De inmediato pidió agregar una silla, la presentó ante los asistentes y la abrazó, gesto que fue recibido con aplausos. Aunque en México algunos apuntaron a un desliz de protocolo por ubicar a la expresidenta bajo el escenario, Bachelet no manifestó reparos.

Un contexto marcado por la carrera a la ONU

El reconocimiento ocurre cuando Bachelet es mencionada como una de las principales candidatas para suceder a António Guterres como secretaria general de Naciones Unidas. La elección, que comenzará con postulaciones en diciembre de este año y se definirá en 2026, favorecería a una figura latinoamericana y, de preferencia, mujer, según el consenso que han promovido embajadores de la región.

Entre sus competidoras destacan la ex canciller mexicana Alicia Bárcena, respaldada por la propia Sheinbaum, y la costarricense Rebeca Grynspan, quien ha sumado apoyos y declarado que “este es el momento de América Latina”.

Más ovaciones y presencia internacional

La presencia de Bachelet no solo destacó el martes. Un día después, volvió a recibir aplausos cuando fue mencionada por la embajadora de Chile en la ONU, Paula Nárvaez, quien la definió como mentora en un discurso interrumpido por el público.

En la conferencia también participaron la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien expuso sobre la ley “Papito Corazón”, la senadora Fabiola Campillai, el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar, y la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous.

