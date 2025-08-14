;

Gendarmería destituye a cuatro coroneles por viajes al extranjero durante licencias médicas

La medida se adopta tras un informe de la Contraloría; un quinto funcionario, dirigente sindical, quedó bajo sumario, informó Rubén Pérez.

Mario Vergara

El director nacional (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, informó la destitución de cuatro miembros del alto mando por haber salido del país mientras estaban con licencia médica, hecho detectado por la Contraloría General de la República. Un quinto funcionario, que ejerce un cargo sindical, quedó sujeto a un sumario administrativo.

Pérez detalló que la decisión se basa en antecedentes del Boletín de la CGR y en indagatorias internas que confirmaron viajes al extranjero durante periodos de licencia. “Esto sienta un precedente y fija un estándar en materia de exigencia a aquellos altos mandos que tienen el deber de fiscalizar el funcionamiento del servicio”, señaló.

El directivo agregó que, si bien lamenta la salida de personal, la institución debe “tomar decisiones ejemplarizadoras en el contexto de orden y de la probidad administrativa”. Recalcó que la medida busca reforzar los controles y la responsabilidad frente a la ciudadanía.

Junto con la remoción de los cuatro coroneles, el director nacional (s) informó que un quinto funcionario —dirigente sindical— está siendo investigado mediante un sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

Alcance del informe de Contraloría

Pérez calificó la situación como “un hecho de máxima gravedad que ha sido públicamente difundido”, subrayando que existe consenso social sobre la seriedad con que debe abordarse. Según indicó, la institución penitenciaria revisa caso a caso los antecedentes asociados al uso de licencias.

El anuncio se enmarca en el informe de la Contraloría que detectó que 1.067 funcionarios de Gendarmería viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica. A partir de ese antecedente, la entidad inició investigaciones individuales para establecer la magnitud de las conductas y aplicar sanciones cuando corresponda.

La autoridad indicó que los procesos sumariales continúan en desarrollo y que las determinaciones adoptadas buscan prevenir la reiteración de hechos similares, fortalecer la fiscalización interna y resguardar la probidad del servicio.

