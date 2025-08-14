;

Gendarmería remueve a director regional de Atacama tras tercera liberación “negligente” de reos

Dos nuevos casos en Copiapó y La Serena reavivan la polémica por fallas en la custodia de internos.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

A casi un mes de la excarcelación equivocada de Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado por el asesinato del llamado “Rey de Meiggs”, Gendarmería enfrenta nuevos cuestionamientos tras detectarse tres casos recientes de liberaciones irregulares en distintas regiones del país.

Durante esta semana Radio ADN dio a conocer que dos internos fueron liberados por error en Copiapó y La Serena, sumándose a un hecho similar ocurrido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, donde un imputado que debía permanecer en prisión preventiva también quedó en libertad.

Revisa también:

ADN

Estos casos se suman a la polémica inicial que detonó la alerta sobre fallas en los procesos internos de control.

Cambios en la dirección regional de Atacama y Coquimbo

Frente a la presión pública, el director nacional subrogante de Gendarmería, Rubén Pérez, informó este jueves la remoción del director regional de Atacama.

En la región de Coquimbo, donde el mando estaba en calidad de subrogante, se anunció el nombramiento de un nuevo director que asumirá funciones la próxima semana. El funcionario que ejercía temporalmente el cargo volverá a sus labores habituales.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad