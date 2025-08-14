Gendarmería remueve a director regional de Atacama tras tercera liberación “negligente” de reos

A casi un mes de la excarcelación equivocada de Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado por el asesinato del llamado “Rey de Meiggs”, Gendarmería enfrenta nuevos cuestionamientos tras detectarse tres casos recientes de liberaciones irregulares en distintas regiones del país.

Durante esta semana Radio ADN dio a conocer que dos internos fueron liberados por error en Copiapó y La Serena, sumándose a un hecho similar ocurrido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, donde un imputado que debía permanecer en prisión preventiva también quedó en libertad.

Estos casos se suman a la polémica inicial que detonó la alerta sobre fallas en los procesos internos de control.

Cambios en la dirección regional de Atacama y Coquimbo

Frente a la presión pública, el director nacional subrogante de Gendarmería, Rubén Pérez, informó este jueves la remoción del director regional de Atacama.

En la región de Coquimbo, donde el mando estaba en calidad de subrogante, se anunció el nombramiento de un nuevo director que asumirá funciones la próxima semana. El funcionario que ejercía temporalmente el cargo volverá a sus labores habituales.