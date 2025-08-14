Feriado del 15 de agosto: ¿Cómo funcionarán los malls y centros comerciales este viernes en Chile?

Esta semana, los chilenos tendrán la posibilidad de contar con un nuevo “día libre” en sus respectivos calendarios del 2025, pues este viernes 15 de agosto es feriado .

En dicha jornada se conmemora la Asunción de la Virgen, una festividad de gran importancia para la Iglesia Católica, que busca que los fieles puedan participar en las actividades religiosas que se realizan en el país.

Ante ello, muchos se preguntan cómo funcionará el comercio. Primero, hay que aclarar que ese día no es un feriado irrenunciable , por ende, la actividad por parte del comercio y los servicios no están obligados a cerrar sus puertas.

Es así que tanto los supermercados como los malls podrán funcionar de forma normal este feriado del viernes 15 de agosto, sin restricciones legales.