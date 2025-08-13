;

Renovación para la 210: así serán los nuevos buses RED que recorrerán de Puente Alto a Estación Central

Con el propósito de reducir emisiones de carbono y modernizar el transporte, este plan de renovación beneficiará a 5,8 millones de personas.

María Jesús Núñez

Agencia Uno

Agencia Uno

La Red Movilidad notificó que a partir del sábado 16 de agosto, todos los viajes del recorrido 210 pasarán a ser buses Estándar Red de la última generación (Euro VI y eléctricos). Esto no alterará el recorrido, sino que optimizará el transporte. Las variantes como la 210e y 210v también están contempladas en esta actualización.

La modernización de este recorrido proviene de un proceso de renovación gradual que se está realizando en todos los buses de Santiago, en donde este sábado se incorporarán al menos 176 buses eléctricos.

ADN

Estas nuevas unidades de 210, 210e y 210v, tendrán disposición de wifi, aire acondicionado, cargador USB y televigilancia interior y exterior. Con este proceso, —que se continuará dando en los próximos meses—, se espera llegar a marzo del próximo año con el 68% de la flota de Red Movilidad eléctrica en Santiago (4.400 buses).

La directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, comentó los beneficios de esta incorporación al sistema. “La modernización de recorridos emblemáticos, como son la 210 y sus variantes, que ahora operarán solo con buses de alto estándar, unidades eléctricas y Euro VI, de bajas emisiones, es un ejemplo de la modernización de RED Movilidad”, acota.

ADN

En relación al porvenir y objetivo final de este plan, se espera llegar a marzo del próximo año con el 68% de la flota de Red Movilidad eléctrica en Santiago (4.400 buses). “Solo este año estamos incorporando 1.800 nuevos buses eléctricos que estamos distribuyendo por todo Santiago, beneficiando a más de 3,5 millones de personas que, independiente de donde vivan, podrán sentir como propio un sistema de transporte público más moderno, más seguro y más eficiente”, concluye Tapia.

Esta nueva incorporación de buses beneficiará directamente a miles de personas en Estación Central, La Florida, Macul, Ñuñoa, Providencia, Puente Alto, San Joaquín y Santiago.

