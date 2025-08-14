Expo Inclusión 2025: feria laboral más grande de Chile ofrece 1.500 empleos a personas con discapacidad y adultos mayores

La Expo Inclusión 2025, el evento laboral y de inclusión más importante de Chile, ya tiene fecha y promete consolidar un ecosistema inclusivo y sostenible para personas con discapacidad y adultos mayores.

La octava versión se realizará de forma presencial los días 8 y 9 de octubre en el Centro Cultural Estación Mapocho, y en formato virtual entre el 6 y el 10 de octubre a través de www.expoinclusion.cl.

Este año, el encuentro marcará un punto de inflexión en su trayectoria, pasando de ser un espacio de impulso inicial al empleo a convertirse en un articulador de oportunidades sostenibles, con más de 1.500 ofertas laborales formales ofrecidas por empresas e instituciones comprometidas con la diversidad y la inclusión.

“Este 2025 Expo Inclusión se posiciona como un espacio articulador de oportunidades reales, donde convergen empleabilidad, innovación, políticas públicas y compromiso empresarial”, destacó Paola Ortega, directora ejecutiva del evento.

La organización busca que la inclusión sociolaboral sea permanente y efectiva, ofreciendo empleos estables, entornos accesibles y libres de prejuicios, además de espacios de desarrollo profesional y redes de colaboración.

Entre las novedades de este año destacan:

Charlas especializadas y programas de capacitación para personas con discapacidad, orientadas al fortalecimiento de habilidades laborales.

Uso de inteligencia artificial para procesos de reclutamiento inclusivo, reduciendo sesgos y ampliando el acceso a empleos de calidad.

TDIS – Talk From Disability, charlas tipo TED presentadas por personas con discapacidad que compartirán experiencias y propuestas inspiradoras.

Además, la feria contará con un HUB de charlas y paneles sobre políticas públicas y buenas prácticas, una Zona Deportiva, una muestra artística inclusiva, el After Office de la Inclusión para networking, el Congreso de Inclusión con expertos nacionales e internacionales, y los Reconocimientos a Empresas Inclusivas.

“El empleo formal entrega estabilidad económica y es clave para la autonomía y la dignidad. En el caso de las personas con discapacidad y mayores, significa la posibilidad real de aportar con sus talentos a la sociedad”, subrayó Ortega.

Acceso gratuito y transmisión para todo Chile

La entrada será liberada y está especialmente dirigida a personas con discapacidad, adultos mayores en búsqueda de empleo, empresas, líderes de recursos humanos, instituciones públicas, estudiantes y ciudadanía en general. El evento también será transmitido de manera gratuita para todas las regiones del país.

Con el lema “La inclusión no es tarea de unos pocos: se construye entre todos. Y el empleo es el primer paso”, Expo Inclusión 2025 busca reafirmar que un mercado laboral diverso, accesible y sostenible es posible.