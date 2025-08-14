Estadio Nacional vuelve a vestirse de Fiestas Patrias con “Fonda Corazón de Chile”: a qué precio y cómo comprar entradas

16 de SEPTIEMBRE 2023 / SAN ANTONIO Fondas y ramadas en la Pataguilla para celebrar Fistas Patrias. FOTO: SÓCRATES ORELLANA/ AGENCIA UNO

Ñuñoa recupera una de sus tradiciones más esperadas: las fondas en el Estadio Nacional. Entre el 17 y el 21 de septiembre, el Parque Estadio Nacional será el epicentro de la celebración dieciochera más grande de la región Metropolitana, según promete la organización.

Bajo el nombre Fonda Corazón de Chile, el evento reunirá a familias y amigos para disfrutar de gastronomía típica, música en vivo y un ambiente festivo pensado para todas las edades.

El alcalde Sebastián Sichel destacó que esta iniciativa “es un gesto de cariño hacia nuestras tradiciones y un espacio para celebrar juntos con alegría, buena música y un entorno inclusivo”.

El escenario contará con la presencia de artistas como Américo, Garras de Amor, Standly, Tomo Como Rey, el Ballet Folclórico Nacional (BAFONA) y Trasnoche Tropical. La animación estará a cargo de Eva Gómez y Julio César Rodríguez. La parrilla se ampliará con nuevos nombres que se revelarán en las próximas semanas.

Las entradas, ya disponibles en Ticketpro desde el 12 de agosto, tienen un valor de $10.000 para público general y $5.000 para adultos mayores. Los niños menores de 10 años podrán ingresar gratuitamente.

Para facilitar el acceso, se habilitarán entradas por Pedro de Valdivia y Maratón, cercanas a la estación de Metro Estadio Nacional. Además, se dispondrá de estacionamientos con sistema de parquímetros, cuidadores autorizados y un refuerzo de seguridad en coordinación con Carabineros.

El regreso de las fondas al Estadio Nacional marca un hito en las celebraciones de Ñuñoa, que en 2024 recibió a miles de personas con la Yein Fonda de Los Tres. Este 2025, el municipio busca consolidar un evento masivo que combine tradición, cultura y modernidad en un solo lugar.