;

Estadio Nacional vuelve a vestirse de Fiestas Patrias con “Fonda Corazón de Chile”: a qué precio y cómo comprar entradas

Este 2025, la comuna busca reunir tradición, cultura y modernidad en un evento masivo.

Nelson Quiroz

16 de SEPTIEMBRE 2023 / SAN ANTONIO Fondas y ramadas en la Pataguilla para celebrar Fistas Patrias. FOTO: SÓCRATES ORELLANA/ AGENCIA UNO

16 de SEPTIEMBRE 2023 / SAN ANTONIO Fondas y ramadas en la Pataguilla para celebrar Fistas Patrias. FOTO: SÓCRATES ORELLANA/ AGENCIA UNO

Ñuñoa recupera una de sus tradiciones más esperadas: las fondas en el Estadio Nacional. Entre el 17 y el 21 de septiembre, el Parque Estadio Nacional será el epicentro de la celebración dieciochera más grande de la región Metropolitana, según promete la organización.

Bajo el nombre Fonda Corazón de Chile, el evento reunirá a familias y amigos para disfrutar de gastronomía típica, música en vivo y un ambiente festivo pensado para todas las edades.

ADN

Parque O'Higgins, fondas, fiestas patrias, 1024x576 jpg ok

El alcalde Sebastián Sichel destacó que esta iniciativa “es un gesto de cariño hacia nuestras tradiciones y un espacio para celebrar juntos con alegría, buena música y un entorno inclusivo”.

Revisa también

ADN

El escenario contará con la presencia de artistas como Américo, Garras de Amor, Standly, Tomo Como Rey, el Ballet Folclórico Nacional (BAFONA) y Trasnoche Tropical. La animación estará a cargo de Eva Gómez y Julio César Rodríguez. La parrilla se ampliará con nuevos nombres que se revelarán en las próximas semanas.

Las entradas, ya disponibles en Ticketpro desde el 12 de agosto, tienen un valor de $10.000 para público general y $5.000 para adultos mayores. Los niños menores de 10 años podrán ingresar gratuitamente.

Para facilitar el acceso, se habilitarán entradas por Pedro de Valdivia y Maratón, cercanas a la estación de Metro Estadio Nacional. Además, se dispondrá de estacionamientos con sistema de parquímetros, cuidadores autorizados y un refuerzo de seguridad en coordinación con Carabineros.

El regreso de las fondas al Estadio Nacional marca un hito en las celebraciones de Ñuñoa, que en 2024 recibió a miles de personas con la Yein Fonda de Los Tres. Este 2025, el municipio busca consolidar un evento masivo que combine tradición, cultura y modernidad en un solo lugar.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad