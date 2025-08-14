Detienen en Chile a piloto canadiense que traficaba cocaína en un hidroavión: solicitaron su extradición

El pasado 8 de agosto, la Policía de Investigaciones (PDI), Interpol Chile y la Real Policía Montada de Canadá realizaron un operativo en la comuna de Providencia, que terminó con la detención de un piloto canadiense que transportaba cocaína.

Se trata de Benoit David, un hombre de 56 años que enfrenta cargos en su país por tráfico de estupefacientes, conspiración para traficar cocaína, posesión no autorizada de armas prohibidas, entre otros, consignó LUN.

Antes de su captura, el piloto se alojaba en el hostal Yogi Hostels, donde fue vigilado durante varios días por un grupo de policías. Al momento de su detención, portaba un pasaporte canadiense y otro mexicano.

El pasado 9 de agosto, David pasó a control de detención y fue enviado a Santiago 1, donde está a la espera de que la Corte Suprema tramite la solicitud de extradición presentada por Canadá.

Transportaba drogas desde Nuevo México a Florida

De acuerdo a Informe Especial, el canadiense transportó kilos de cocaína en un avión Cessna entre distintas ciudades de Canadá. También cruzó por aire ladrillos de marihuana desde Nuevo México a Florida , en Estados Unidos.

El hombre escapó a México, donde permaneció por dos años antes de ingresar a Chile con pasaporte mexicano. “Él quería llegar a Argentina. Ese era su destino final. ¿Y por qué quería llegar a ese país? Porque en Argentina no tiene tratado de extradición con Canadá“, dijo el comisario Eduardo del Valle, jefe de Interpol Chile, consignó LUN.